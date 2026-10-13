面對胡塞武裝導彈　沙特為何頻現漏洞

9月19日，位於沙特阿拉伯首都利雅得東北部的哈立德國王國際機場附近升起濃煙（新華社資料圖片） 中評社北京10月13日電／沙特阿拉伯首都利雅得哈立德國王國際機場11日再度遭襲，造成1死11傷。



據新華社報道，過去兩天，沙特境內機場和能源設施多次遭到也門胡塞武裝襲擊，防空攔截彈庫存告急。



沙特重金打造的防空體系為何攔不住胡塞武裝的低成本導彈？有分析認為，這是一場不對稱的消耗戰，胡塞武裝不斷改進裝備和打法，對沙特來說，不是完全攔不住，而是只要漏掉一枚，就可能造成嚴重後果。



防空總有“漏網之魚”



按照法新社11日一篇報道的說法，胡塞武裝的接連襲擊讓沙特防空系統“疲於奔命”，攔截彈大量消耗，庫存見底。而“愛國者”等美制導彈防禦系統的攔截彈，就連美軍也供不應求。



報道指出，沙特民防部門向民眾發送的防空預警短信在近期胡塞武裝高頻襲擊下反而明顯減少。這顯示沙特防空系統的預警能力變弱、反應時間越發不足。



沙特雖有能力攔截來襲導彈和無人機，但其國土面積225萬平方公里，需要防護的目標眾多，難以全方位無死角覆蓋，有來襲導彈成為漏網之魚似乎在所難免。即便攔截成功，爆炸產生的殘片也可能造成破壞。



英國中東北非分析公司地緣政治風險分析師安德烈亞斯·克里格說，沙特必須“持續保衛利雅得、機場、石油設施、軍事基地、聖城和大量關鍵基礎設施”，“即便是一個集成‘愛國者’、‘薩德’（末段高空區域防禦系統）、戰鬥機和其他傳感器的多層次防空系統，也無法在沙特這樣大的國家上空形成滴水不漏的穹頂”。



克里格說，胡塞武裝不需要每次都能成功突防，只需要偶爾擊中目標。反復命中利雅得機場表明他們“保留了戰略射程內發動後續襲擊的能力”。



胡塞升級裝備戰術



卡塔爾半島電視台11日報道，胡塞武裝擁有不同型號、數目不詳的導彈，其中最先進之一是“巴勒斯坦－2”型中程彈道導彈。它採用兩級固體燃料推進，具備高超音速能力，最大射程超過2000公里。

