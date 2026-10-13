最新諾獎成果：讀萬家賬本　尋經濟潮汐之錨

10月12日在瑞典斯德哥爾摩拍攝的2026年諾貝爾經濟學獎公布現場。當日，瑞典皇家科學院宣布，將2026年諾貝爾經濟學獎授予美國經濟學家羅伯特·霍爾和邁克爾·伍德福德，以表彰他們在奠定宏觀經濟穩定政策的微觀經濟學基礎研究領域的突出貢獻。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月13日電／這個月多收入1000元、拿到一次性獎金，或從此每月工資增加1000元，會讓你做出相同的花錢計劃嗎？這是今年諾貝爾經濟學獎涉及的一個重要問題：人們如何規劃未來消費，又如何在當下調整開支；這些匯聚起來，或許影響到整個經濟運行。



據新華社報道，2026年諾貝爾經濟學獎得主羅伯特·霍爾和邁克爾·伍德福德的研究，為回答這一問題提供了重要基礎。兩人因對“宏觀經濟穩定的微觀基礎”的貢獻獲獎。



這個聽起來抽象的理由，連接著兩個世界：“微觀”是一個個家庭和企業，“宏觀”是整個經濟。要理解經濟大潮，先要看清家庭怎樣花錢、企業怎樣定價。



諾貝爾經濟學獎委員會主席約翰·赫斯勒表示，兩名獲獎者的研究為世界各地央行和政府目前使用的模型提供了堅實的理論基礎，使政策制定者能夠更好地應對能源危機、家庭消費突然變化等經濟衝擊。



賬本里藏著明天



霍爾研究的是，人們怎樣決定花多少錢。回到開頭的例子：一次性獎金只增加一筆收入，持續加薪則意味著今後每個月都多一筆進賬，因此，在相應理論中，後者通常會帶來更明顯的消費調整。這背後有一個樸素的想法：人們通常希望把日子過得相對平穩，而不是收入多時花得很多、收入少時突然難以維持。經濟學把這種跨越不同時間安排消費的想法，稱為“消費平滑”。但經濟學家看不到每個人對未來的打算，如何用數據檢驗這種理論？



1978年，霍爾提出一種巧妙的檢驗思路：在他設定的模型條件下，人們已經把知道的事情算進了今天的消費計劃。因此，要判斷他們以後會花多少錢，在知道今天花了多少之後，再看這些舊消息，也不會讓預測更准。換句話說，一項早已知道的收入變化，應該已經進入消費計劃，而不必等錢真正到賬時才作反應；新消息則可能讓人重新安排開支。



霍爾在美國總量消費數據中找到了支持這一理論的重要證據，使原本難以檢驗的想法，變成可以用數據考察的命題。



並非所有家庭都能從容安排未來：有人沒有足夠積蓄，也借不到錢，即使知道未來收入可能增加，眼下仍要等工資到賬才能支付開支。霍爾等經濟學家1982年的研究進一步使用家庭數據，把這類依賴當期收入的消費行為納入分析。因此，要判斷一筆補助能帶來多少新增消費，不能只算發了多少錢，還要理解家庭怎樣看待這筆收入、手頭是否寬裕。

