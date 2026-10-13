明報：體育盛事單車節又甩轆　賽事安排須檢討

中評社香港10月13日電／今年香港單車節曲終人散，但有關賽事安排問題的餘波卻未了，不少參加者未能按原定路線駛入汀九橋，臨近終點一段路更“塞單車”，只能“推車”步行至終點。明報今天社評指出，體育盛事化，可以帶香港新地標景致，可是亦有參賽者覺得，以西九作為起點終點，部分路段較窄，未必合適。單車節屬旅發局旗艦級盛事，今年更擴大了規模，過程出現“甩轆”失誤，影響賽事形象，無論是賽會臨場應變管理，還是路線設計安排及賽前準備，皆有需要檢討。



社評指出，要數近年本港較為成功的“體育+盛事”例子，除了國際七人欖球賽、香港國際馬拉松，香港單車節亦屬其中之一。有別於前兩者分別由本地體育總會（欖總及田總）主辦，單車節由旅發局主辦，負責活動統籌及宣傳，單車總會作為協辦機構，負責具體賽道規劃及技術支援等工作。一如過往，今年單車節除了有國際單車聯盟的公路賽，亦有為一般單車運動愛好者而設的非競賽項目，包括“56公里組”及“ 32公里組”。



社評說，今年單車節參賽反應熱烈，一大原因是當局更改了賽事路線安排，56公里及32公里賽分別以“五隧三橋”及“兩橋兩隧”作為亮點，讓參加者有機會在本港多條大橋踏單車疾奔，沿途感受香港獨特城市風貌。另外，兩個項目的起點終點亦改為西九文化區博物館道，當局強調西九是香港新地標，期望新安排可以為車手及旅客帶來全新體驗。未料賽事期間卻出現混亂及意外，“32公里組”因領航安排失誤，導致大批參加者錯過駛上汀九橋這一“亮點”賽道，終點前亦一度出現嚴重塞車，導致很多單車手只能落車“推車”徒步過終點，無法體驗“衝線一刻”的興奮感覺，難怪很多參加者大失所望，更有人戲稱單車節變成“推車節”、“百萬行”。



社評認為，近年本港主辦體育盛事一再“甩轆”，無論是美斯失場風波、世界桌球大師賽“午夜清場”事件，以至今次單車節甩轆，皆相當掃興，甚至演變成公關災難。當然，不同盛事“甩轆”背後，各有不同問題，有的涉及主辦單位缺乏經驗，亦有涉及場地溝通及管理等，無法一概而論，然而只要思慮周全一些、準備充足一些、應變靈活一些，“甩轆”情况絕對有機會避免。



根據單車總會解釋，“汀九橋改道”乃是源於誤會，現場人員因應有其他組別車手意外受傷，臨時搬動了“雪糕筒”以便救護車駛入現場，32公里組的總會領航車卻因此誤判單車路線有改，沒有駛入汀九橋。問題是如此大型的一項賽事，理應設有指揮站，與前線保持聯絡，沒理由過分依賴領航車臨場“執生”，自行判斷賽事路段是否已改道。單車總會難辭其咎，必須好好檢討相關安排，發揮指揮中心的統籌角色與作用，改善臨場應變管理。



領航車誤判路線有改，顯著縮短了32公里組的賽事路程，車手提早回程，對於之後西九終點前“塞單車”，確有一定影響，卻未必是“唯一因素”。有參加者就指出，在西九出發和衝線的賽道狹窄，是導致“塞單車”的重要原因。這就牽涉到究竟西九文化區是否適合作為賽事起點和終點的問題。雖然單車總會負責具體賽道規劃，但要求以西九文化區作為起點終點，未必是總會方面的點子。