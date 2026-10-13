富權：雙十外交　史王訪台難掩台灣國際困境

中評社香港10月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：“雙十外交”的溫度計：史王訪台難掩台灣國際困境。以下為文章內容。



賴清德在“雙十”演說中，高調引用基督教《聖經》提出要將台灣建設為“山巔之城”，並不斷強調“民主對抗威權”的論述。然而，應邀赴台出席“雙十”活動的唯一“元首級國賓”，卻是來自實行非民主君主制的史瓦帝尼王國（原稱斯威士蘭王國），該國不允許政黨合法運作，國王擁有絕對權力。這種“口號高喊自由民主，實質外交高度禮遇專制君主”的現象，被台灣地區部分在野立場或網路評論批評為具有諷刺性或存在矛盾，也凸顯了民進黨當局的國際困境。



更為諷刺的是，賴清德聲稱要實行“外交突破”，然而，就是在這次“雙十”活動中，根據台灣當局“外交部”全球資訊網自己公佈的官方數據與中央通訊社等媒體報道，二零二六年“雙十”活動的外賓慶賀團總人數計有六團共一百五十六人，而史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率領的訪台團人數就多達一百一十五人，佔了整體慶賀團外賓人數的百分之七十三，而且更是唯一的“國賓層級”訪團。這也是史王在位後的第二十次訪台，可說是民進黨當局的“外交死黨”，但史王的獨裁統治卻是與民進黨所宣揚的“民主進步”扞格衝突。



實際上，史瓦帝尼是非洲最後的絕對君主制國家，近年因鎮壓異議人士、限制言論及惡化的人權狀況受到國際批評；LGBTQ＋權利組織（ESGM）爭取合法登記遭政府無視。社會不平等與貧富差距懸殊，基尼係數極高，達到五十四點六，財富過度集中。公衛與人道危機嚴重，愛滋病盛行率長期居高不下，十五至四十九歲人口愛滋病患病率全世界最高，達到百分之二十七點二。再加上高結核病感染率，人均壽命在二零零零年後的第一個十年已減半，且五歲以下兒童營養不良比例偏高。



史瓦帝尼的經濟高度依賴南非主導的“南部非洲關稅同盟”分配款，近年受乾旱與外部環境衝擊，經濟成長面臨壓力。史瓦帝尼對台灣有數億美元的歷史債務，經濟發展高度仰賴外援與特定產業。聲稱“民主台灣”的台灣民進黨當局為了扶持這個在非洲的唯一“邦交國”，每年編列約十三點六億至十五億元新台幣用於史瓦帝尼的經建計劃、社會發展及衛生合作，但這些資金大多流入王室。台灣民進黨當局曾向史王生日慶典贊助一百七十萬美元“放煙花”，還以極低折扣向斯史王“出售”專機，並維護其私人飛機，還提供醫療保障。



針對特殊突發事件，台灣還常需額外撥款。例如二零二一年史國發生大規模社會動亂後，台灣宣佈提供約起點三億元新台幣的專項資金，用於修覆基礎設施。台灣當局長期駐紮醫療團和農業技術團，並每年資助數百名史國學生赴台留學，涵蓋學雜費及生活費。



史瓦帝尼（斯威士蘭）作為台灣地區目前在非洲僅存的所謂“邦交國”，其高層訪台，固然會被民進黨當局包裝成“外交突破”、“友邦挺台”的成果，在島內進行政治宣傳。但從全球外交格局、國際法理與現實力量對比來看，史王的這一次訪問，無法撼動台灣國際空間的底層結構性困境，只能是局部、短暫的“外交”儀式，難以扭轉大勢。

