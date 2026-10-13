IMF上調2026年世界經濟增長預期

中評社北京10月13日電／10月13日，IMF發布《世界經濟展望》報告稱，全球經濟增速預計將在2026年放緩至3．1％，2027年回升至3．4％。中國2026年經濟增速預期為4．5％，2027年為4．0％。



全球總體通脹率預計將在2026年大幅升至4．7％，2027年回落至4．1％。



IMF稱，全球經濟活動再度展現出韌性。科技行業景氣上行、緩衝機制和適應性措施幫助減輕了地緣政治擾動所造成的損害。到目前為止，全球經濟維持了增長勢頭；然而，由於通脹攀升、緩衝空間收窄，各國需要立即采取政策行動。