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IMF上調2026年世界經濟增長預期
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2026-10-13 16:10:22
中評社北京10月13日電／10月13日，IMF發布《世界經濟展望》報告稱，全球經濟增速預計將在2026年放緩至3．1％，2027年回升至3．4％。中國2026年經濟增速預期為4．5％，2027年為4．0％。
全球總體通脹率預計將在2026年大幅升至4．7％，2027年回落至4．1％。
IMF稱，全球經濟活動再度展現出韌性。科技行業景氣上行、緩衝機制和適應性措施幫助減輕了地緣政治擾動所造成的損害。到目前為止，全球經濟維持了增長勢頭；然而，由於通脹攀升、緩衝空間收窄，各國需要立即采取政策行動。
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