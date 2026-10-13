俄烏能源停火與60天停火換大選能實現？

美國‌阿克西奧斯新聞網報道截圖（圖片來源：央視新聞） 中評社北京10月13日電／美國總統特朗普10月11日表示，即刻起，俄烏衝突進入“能源停火”狀態。他同時表示，俄烏雙方對此“均已同意”。對於特朗普的最新表態，俄羅斯方面尚未作出回應。烏克蘭總統澤連斯基11日則表示“並不知情”，但如果俄羅斯同意能源停火，烏克蘭就會同意。



據央視新聞報道，烏克蘭總統澤連斯基還稱，如果俄羅斯方面同意全面停火60天，烏克蘭方面將組織選舉。



美國宣布俄烏“能源停火”的動機與現實前景如何？



烏克蘭以“停火60天換大選”的表態要如何解讀？中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志帶來分析。



強推“能源停火”背後的美國利益



據美國媒體報道，在美國總統特朗普宣布俄烏“能源停火”後，烏克蘭總統澤連斯基接受美媒採訪時表示：“如果特朗普總統與普京達成了協議，請告訴我們停火何時開始。我們已經做好準備，並將接受停火。”



中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所所長孫壯志認為，特朗普此番表態的核心是服務於美國中期選舉的需要，停火落實前景渺茫。



當前，美國國內能源價格，特別是柴油與汽油價格大幅飆升，已引發選民強烈不滿。鑒於11月中期選舉臨近，共和黨選情不容樂觀，特朗普急需通過強硬的政治外宣樹立形象，表明其有能力解決國內的燃料供應與通脹痛點。為此，白宮不惜以部分放鬆或解除對俄制裁為籌碼，換取俄羅斯向美國乃至全球供應燃料，同時極限施壓烏克蘭停止打擊俄方能源設施。



然而，“能源停火”落實前景極為渺茫。俄羅斯的態度十分明確，即不接受這類局部或臨時停火，堅稱任何協議必須以全面解決俄方核心訴求為前提。與此同時，烏克蘭對美國單方面放鬆對俄能源制裁深感不滿。



俄烏深知這種“選擇性停火”無法從根本上解決爭端。但在美方的強權政治下，俄烏雙方可能會在口頭上或特定前提下做出減少襲擊的有限表態。



澤連斯基大選表態“以退為進”



據多家媒體11日報道，烏克蘭總統澤連斯基稱，如果俄羅斯方面同意全面停火60天，烏克蘭方面將組織選舉。路透社分析認為，這是烏方對特朗普近日有關“烏克蘭是時候換總統”言論的回應。