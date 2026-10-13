胡塞武裝再襲沙特　接下來會如何發展？

美聯社報道截圖（圖片來源：央視新聞） 中評社北京10月13日電／當地時間10月12日晚，沙特阿拉伯首都利雅得多次傳出爆炸聲。這是沙特連續第三天遭到胡塞武裝導彈和無人機襲擊。



據央視新聞報道，沙特主導的多國聯軍稱，已攔截並摧毀一枚由也門胡塞武裝發射、飛向利雅得的彈道導彈。也門胡塞武裝則稱，當晚再次襲擊沙特機場和空軍基地，並聲稱導彈命中目標。此前兩天，利雅得哈立德國王國際機場連續遇襲，共造成14人死亡、超過300人受傷。路透社稱，這是沙特十多年來遭遇的最嚴重一輪導彈和無人機襲擊之一。



胡塞武裝為何把戰火燒向沙特？



英國《衛報》分析認為，直接原因首先來自也門戰場的新變化。今年9月，胡塞武裝在也門西南部取得新的軍事進展，並控制了曼德海峽附近部分關鍵地區。上周，也門政府軍及其地方盟友發動大規模反攻，試圖將胡塞武裝逐出這一戰略區域。沙特主導的多國聯軍則表示，正開展大規模軍事行動，打擊胡塞武裝人員及其軍事能力，並全天候為也門政府軍提供空中支援。



路透社也認為，沙特近期重新更深入介入也門戰事，一個重要目標就是阻止胡塞武裝進一步控制曼德海峽及紅海航線。隨著政府軍反攻推進，該組織隨即加大對沙特本土的導彈和無人機襲擊。因此，這輪襲擊也是當前也門戰場壓力向沙特本土的直接外溢。



胡塞武裝方面已經明確提出條件，其控制的馬西拉電視台發布聲明稱，只要沙特方面繼續軍事行動和介入也門戰事，對沙特目標的襲擊就可能繼續。胡塞武裝試圖達到的一個現實目標，就是提高沙特繼續支持也門政府軍反攻的成本。



為何接連瞄准機場？相比一般軍事目標，機場具有更強的“放大效應”。



《衛報》認為，機場和石油設施不僅是高價值基礎設施，也與沙特近年來不斷加強的國際航空、商業和投資聯繫密切相關。襲擊這些目標，可以迅速把也門戰場上的軍事壓力轉化為航空中斷、商業活動受擾和社會運行壓力。



《金融時報》進一步分析，利雅得哈立德國王國際機場本身就是沙特“2030願景”的重要組成部分。沙特正大規模擴建機場，並希望借此把利雅得打造為區域航空、金融和會展中心。



該報認為，近期機場接連遇襲，已經造成大量航班取消，一些原計劃參加世界石油大會的國際能源企業高管也取消行程。報道援引專家觀點稱，胡塞武裝瞄准機場，一個重要目的就是打擊沙特的經濟基礎設施和國際形象，增加其吸引遊客和投資者的成本。少量導彈一旦突破防線，就可能產生遠超襲擊本身的連鎖影響。



沙特面臨怎樣的防禦難題？多家外媒同時聚焦一個問題：沙特擁有規模龐大的防空體系，為何仍有導彈不斷突破？



《衛報》援引渥太華大學安全問題專家托馬斯•朱諾的分析稱，沙特防空系統實際上已成功攔截大量胡塞武裝的導彈和無人機，但沙特國土廣闊，要長期、持續保護所有潛在目標，本身就是一項巨大挑戰。