習近平出席全國衛生與健康大會發表重要講話

10月12日至13日，全國衛生與健康大會在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月13日電／全國衛生與健康大會12日至13日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。李強作總結講話。趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。



據央視新聞報導，習近平強調，“十五五”時期是實現到2035年建成健康中國目標的關鍵時期，要堅定不移走中國特色衛生與健康發展道路，貫徹新時代衛生與健康工作方針，揚優勢、固基礎、補短板、強弱項，推動衛生與健康事業高質量發展，不斷提高人民健康水平，確保健康中國建設取得決定性進展。



習近平指出，人民健康是民族昌盛和國家強盛的重要標誌。黨的十八大以來，黨中央把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，確立新時代衛生與健康工作方針，作出建設健康中國的重大決策部署，推動建成世界上規模最大的醫療服務體系、傳統醫藥體系、疾病防控體系、醫療保障體系，衛生與健康事業取得歷史性成就、實現全方位進步。



我們要建成的健康中國，是均衡普惠、優質高效的健康中國，應當具有強大的健康管理能力、疾病防控能力、醫療服務能力、醫保支撐能力、醫藥創新能力、人才培養能力，能夠有效滿足人民群眾日益增長的健康需求，主要健康指標持續穩步提升。



衛生與健康事業具有全局性、基礎性作用，必須堅定實施健康優先發展戰略。要把保障人民健康融入各項政策，體現到各方面工作之中，規劃制定、政策設計、項目論證、工程建設等都優先考慮對人民健康的影響。



習近平強調，預防是最經濟最有效的健康策略，要抓細抓好衛生與健康各項基礎性、源頭性工作，夯實全民健康根基。引導全社會樹立正確健康觀，進行有效的健康自塑和管理。引導廣大青少年養成良好的學習生活習慣，實現德智體美勞全面發展。營造良好生態環境和生產生活環境，鼓勵和支持全民健身、健康休閑。加強食品安全監管，守護好“舌尖上的安全”。健全疾病防控體系，守牢不發生規模性疫情的底線。



全面提高醫療服務水平是建成健康中國的一項重點任務。要深入實施醫療衛生強基工程，優化醫療衛生機構功能定位和結構布局，促進分級診療，讓群眾能就近看得上病、看得好病。加強慢性病綜合防控，完善防治康管全鏈條服務。健全中醫藥傳承創新發展機制，強化中西醫協同融合。加強衛生與健康領域基礎研究和原始創新，促進科技成果轉化，做大做強健康產業。優化就醫體驗，不斷提高群眾看病就醫的便利度和滿意度。