空軍多型主戰裝備將首秀　珠海航展看點滿滿

本屆航展的新聞發布會10月13日在北京舉行（圖片來源：央視網） 中評社北京10月13日電／第十六屆中國國際航空航天博覽會將於2026年12月7日至13日在廣東珠海舉辦。本屆航展展覽規模再創新高，中國空軍、海軍多型新型裝備將同台亮相，新質戰鬥力建設成果成體系呈現，充分展現人民軍隊開放自信、捍衛和平的良好形象。



參展裝備超3000件 約10%為“首展”“首秀”



據央視新聞消息，本屆航展構建的“一展多地”展區格局，室內展覽面積近15萬平方米，參展規模進一步擴大。動態飛行表演保障區域統籌外拓，室外展覽及保障區域面積增至33.5萬平方米。



目前，已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件，“首展”“首秀”展品占比約10%。



本屆航展，空軍一批經受實踐檢驗的成熟主戰裝備將集體亮相，多型改進升級裝備、新質作戰力量成果同步公開展示。參展裝備覆蓋空軍偵察、預警、防空、支援、空降、無人應用及智能裝備和彈藥等領域，完整呈現空軍裝備更新換代、作戰體系持續完善的建設成效。飛行表演緊貼實戰編組隊形、設置動作，直觀展現部隊訓練水平和打贏能力。同時，本屆航展首次在空軍展台設置“數能”板塊，運用人形機器人、虛擬數字人等，打造科技、智能的觀展體驗環境，應用人工智能面試、抗眩暈腦機交互評估、數字化維修以及智能化檢測等前沿設備，集中展示“數智空軍”建設、人工智能應用、無人智能協同等最新成果。



一批自研重器集中亮相



一批代表我國航空航天和國防科技最新自主創新成果的產品將集中亮相。



航天科技集團按照“進出空間、利用空間、探索空間、天空地一體化防務、低空經濟”五大主題聯動布展。新展品占比預計達70%以上，CZ－10B、海上網系回收裝置等展品均為首次亮相，將是“一重一重”火箭（重型運載和重復使用火箭）在航展上的最大規模展出。



中國航空工業集團攜整機、機載、科技、製造等領域370多項產品參展，較上屆增幅超過30%，向全球觀眾展示新中國航空工業發展75載的硬核實力與創新活力。