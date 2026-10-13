日本NHK紀錄片揭露731部隊罪行

8月4日，人們在位於黑龍江省哈爾濱市的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館參觀。（新華社資料圖片） 中評社北京10月13日電／今年6月以來，新加坡、日本等國媒體機構製作的731部隊題材紀錄片相繼播出，引發國際社會持續關注。其中，日本廣播協會（NHK）播出紀錄片《被隱藏的部隊：沉默的戰後》，以新近發現的私人老相册、部隊名簿及親歷者證言等，揭露731部隊的反人類罪行。



據人民網報道，日本各界有識之士表示，不斷浮現的新史料一再證明，731部隊相關史實雖遭日方長期刻意隱藏遮蔽，但歷史真相不會湮滅，侵華日軍反人類罪行鐵證如山、不容否認。



日軍反人類罪行的真相不可能被永遠掩蓋



該紀錄片是NHK時隔多年再度推出731部隊主題作品。該片將敘事視角重點轉向普通隊員的戰後人生軌跡，明確提及人體實驗、強迫戰俘染病、在中國多地區實施細菌戰等核心史實，相關表述在近年來的日本主流輿論場中並不多見。



該片主要影像資料有不少是首次公開，其中包括來自原731部隊成員私人留存的200多張老照片。這些照片2022年在日本靜岡縣的一家舊書店被發現，全部拍攝於哈爾濱平房地區的731部隊駐地，照片背面均有相關標記，記錄了實驗設施運作與隊員日常工作場景。



攝制組歷時兩年追蹤核實，結合日本國立公文書館館藏的《關東軍防疫給水部留守名簿》——這份檔案收錄了731部隊3500餘名隊員的姓名、籍貫與服役信息——首次為26名此前僅存於文字記錄的731部隊原隊員確認了身份。攝制組先後走訪10餘名原隊員及家屬，拍攝了原隊員從部隊帶回的手術器械、工作手記、帶有懺悔意味的個人文書等遺物，並結合遺址考古成果，用數字復原技術還原了731部隊本部及周邊附屬設施的布局。



多名親歷者與家屬的證言讓侵略戰爭罪責在具體的個體與家庭中得以清晰呈現。98歲的731部隊原少年兵須永鬼久太公開接受採訪，證實自己14歲進入部隊參與細菌武器生產，對部隊內常年運轉的焚屍爐印象深刻。原少年兵清水英男講述了戰敗撤退時參與銷毀證據、處理被害者遺骸的經歷。原隊員田中信一的遺留筆記詳細記錄了參與人體X光照射致死劑量實驗的過程，講述了其背負終生的恐懼與負罪感。不少加害者後代面臨認知撕裂，有人無法接受父輩既是家庭中“溫柔的父親”，又是戰爭執行者的雙重身份，更有家屬至今仍持否認態度。



致力於731部隊歷史研究的日本愛知學院大學副教授廣中一成表示，“隨著檔案不斷解密、私人遺物陸續公開，731部隊的罪證只會越來越多，日軍反人類罪行的真相不可能被永遠掩蓋”。



歷史認知空白正在一代代傳遞



歷史研究顯示，731部隊相關史實在日本的公共視野長期處於塵封狀態，這是戰時系統毀證、戰後司法交易、官方刻意迴避、社會集體淡忘等多重因素叠加形成的系統性遮蔽。