APEC峰會倒計時　深圳全城盛裝迎接

深圳主幹道兩側的五星紅旗與APEC道旗（中評社 黎人愷攝） 深圳北站候車室的“APEC中國年”標識（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月13日電（記者 黎人愷）距離2026年亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議正式啟幕還有大約一個月時間。為了辦好這場以 “建設亞太共同體，促進共同繁榮” 為主題的國際盛會，深圳已進入最後的衝刺籌備階段。從空港門戶到高鐵樞紐，從城市主幹道到社區公園門口，印有“APEC CHINA 2026”標識的海報、道旗、景觀標牌與電子屏隨處可見，充滿了APEC“中國年”的氣氛。



作為海內外旅客抵達深圳的第一窗口，深圳寶安國際機場早已換上APEC的“盛裝”。航站樓內的多塊巨型電子屏呈現APEC主題標語，“相約深圳 見證奇跡”“共赴深圳之約 共創美好亞太”的雙語字樣，伴著往來的人流清晰映入眼簾，讓剛下飛機的旅客第一時間感知到這座城市的盛會節奏。



同樣作為城市交通門戶的深圳北站，也在候車區域完成了氛圍升級。一個巨大的方塊狀LED顯示屏，六個面都展現了“APEC中國年，深圳進行時”的字樣，下面是深圳的城市口號“來了就是深圳人”。



驅車行駛在深圳的城市主幹道上，APEC元素更是一路相隨。福田區、南山區等區域的城市主幹道兩側，統一設計的紫色APEC雙語道旗列陣而立。



樓宇外墻的巨幅電子屏也加入了“氛圍組”。從福田華強北到南山科技園，從深圳灣體育中心“海之眼”巨幕到“春笋”華潤總部大廈、深圳灣一號等地標建築，“當好東道主 喜迎 APEC”的畫面輪番點亮城市天際線。



據悉，深圳部分公交線路車輛日前也換上全新APEC主題塗裝，串聯市民中心、會展中心、華強北等核心地標及商圈，成為穿梭在深圳街巷的 “移動城市宣傳窗”。



自APEC“中國年”進程啟動以來，深圳作為東道主進行了扎實籌備。深圳外辦主任曹賽先此前也在採訪中透露，深圳組建了APEC籌備工作領導小組，下設十多個專項任務組，針對每項工作制定明確的任務書、路線圖、時間表，以最高標準推進場館保障、會務服務、城市提升等全流程工作



中國外交部副部長馬朝旭日前在亞太經合組織第三次高官會上表示，他專程赴深圳考察了會議籌備工作，目前深圳會議場館設施已基本就緒，各項準備工作有序推進，深圳將以最佳狀態迎接領導人非正式會議的召開。