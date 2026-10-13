美部分接受海峽重開條件　美伊僵局將破解？

中評社北京10月13日電／當地時間10月11日晚，伊朗方面消息稱，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊表示，美國已接受伊朗就重新開放霍爾木茲海峽所提出的部分條件，但就伊朗提出的其他條件，目前情況尚不明朗。



據央視新聞網報道，雷扎伊表示，“過去兩個月里，美方通過巴基斯坦、卡塔爾、伊拉克三個不同渠道，要求伊朗提出提議”。



當地時間11日，伊朗伊斯蘭革命衛隊公布了一艘油輪發生爆炸起火的視頻。革命衛隊稱，這艘油輪原本準備離開霍爾木茲海峽，卻關閉了所有導航系統，違反了霍爾木茲海峽的航行規則，因擅自通過禁航航線而引發事故。



伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍當天宣布，所有在霍爾木茲海峽關閉導航和識別系統的船只將被視為“敵對目標”，並將受到嚴厲而果斷的處置。



中國國際問題研究院中東問題專家李子昕表示，伊朗上述種種舉動是在確認伊朗與美國之間的接觸仍然存在，甚至還在取得進展。伊朗釋放一種“談判仍然在進行”的信號，同時也保留施壓的籌碼。



美方所謂“接受的部分”，最可能的是操作性較強、成本較低的條款，如局部的停火安排，某種形式的不攻擊承諾，或者是核談判框架的重啟，但是觸及到制裁解除、資產解凍、鈾濃縮讓步等核心條款，美國和伊朗的分歧仍然巨大。



更值得關注的是，伊朗強調美方通過巴基斯坦、卡塔爾和伊拉克三個渠道要求伊朗來提出方案，這就等於把談判的主動權歸到了伊朗。這種表態不是談判取得突破或破裂的信號，而是伊朗在美方拒絕了伊朗方案之後的再次“出牌”，把球踢回給美國，同時用“條件沒有滿足，海峽不能開放”的條件增強自身的籌碼。



李子昕認為，美國和伊朗當前的僵局，核心症結在於雙方都在等對方先讓步。從現有的信息來看，打破僵局存在著三個可能的切入點。一是霍爾木茲海峽的所謂技術性安排；二是核問題上的“分階段方案”；三是美國中期選舉後的“時間契機”。



所有切入點都面臨著一個共同的障礙，即美國和伊朗之間的“信任赤字”。美國多次在談判中啟用“邊打邊談”的模式，讓伊朗對於美國的任何承諾都持懷疑態度。因此，僵局打破的關鍵不在於方案本身，而是在於由誰來執行擔保，但還沒有任何一個斡旋方具有足夠的可信度。