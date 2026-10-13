觀察：能源通脹加劇歐洲財政困境

中評社香港10月13日電／國際能源價格持續高企，使歐洲各國政府面臨政策兩難：一方面，能源成本上漲推高居民生活開支和企業經營成本，政府需要通過減稅、補貼等措施緩解衝擊；另一方面，融資成本上升和公共債務負擔又限制了財政政策空間。



新華社報道，歐盟領導人將在本周舉行的峰會上討論能源價格高企對歐洲經濟和居民生活的影響，以及可能採取的應對措施。分析人士認為，如何在應對能源危機與維護財政紀律之間取得平衡，正成為歐盟面臨的重要政策難題。



能源漲價推高財政干預需求



中東衝突引發能源供應緊張，持續推高歐洲經濟運行成本。對於高度依賴進口能源的歐洲而言，油氣價格上漲不僅直接影響居民能源賬單，還會通過運輸和生產成本向更廣泛的經濟領域傳導。



歐盟統計局數據顯示，歐元區9月通脹率升至3.8%，高於8月的3.2%；能源價格同比上漲18.8%，成為推動通脹上升的重要因素。



面對能源漲價，歐洲多國政府採取降低燃油稅、干預能源價格以及向居民和企業提供補貼等措施加以應對。歐盟委員會數據顯示，中東衝突爆發以來，25個歐盟成員國已採取相關財政措施，2026年財政成本預計為179億歐元，其中超過三分之二用於非定向價格支持。



然而，補貼只能緩解短期負擔，難以消除能源價格上漲的根本原因。歐洲穩定機制的報告指出，2022年能源危機期間，一些國家的大範圍財政支持措施因選舉壓力和政治分歧而難以退出。當前歐洲財政空間更加有限，若能源價格長期高企，延長臨時救助措施將進一步加重預算負擔。



債務負擔限制財政政策空間



與2022年能源危機期間相比，歐洲國家如今面臨更高的融資成本和更重的財政壓力，通過舉債擴大支持的空間明顯收窄。



歐洲央行研究報告指出，2022年和2026年兩次能源衝擊發生之初，歐元區公共債務佔國內生產總值的比重均接近89%。但2022年，各國政府融資成本接近歷史低位，疫情後的經濟反彈也有助於減輕債務負擔；到2026年，隨著利率和期限溢價上升，此前的財政緩衝空間已大幅消耗。



法國的情況尤為突出。近期，財政前景和政治不確定性引發投資者擔憂，法國10年期國債收益率一度逼近5%，創2002年以來新高。收益率上升意味著政府新發債券需要支付更高利息，進而擠佔公共投資、社會福利等支出空間。



意大利同樣面臨沉重的財政壓力。歐盟委員會預測，意大利2026年公共債務佔國內生產總值的比重將達約138%，財政赤字率達2.9%。在債務高企、融資成本上升的背景下，大規模增加能源補貼不僅可能推高財政赤字，還可能加劇投資者對債務可持續性的擔憂，進一步抬高融資成本。



歐盟謹慎對待財政寬鬆訴求



面對成員國要求增加財政靈活性的呼聲，歐盟委員會對進一步放寬財政約束持謹慎態度。



歐盟委員會負責經濟事務的委員瓦爾季斯·東布羅夫斯基斯表示，現行財政評估機制已經考慮通脹因素，不應連續增加新的財政靈活性安排，否則可能削弱歐盟財政框架的可信度。



歐元集團主席基里亞科斯·皮埃拉卡基斯也強調，成員國在保護居民免受高能源價格衝擊的同時，應避免給公共財政帶來過重負擔。



從目前的政策表態看，歐盟更傾向於在現有財政框架內採取臨時性、針對性的支持措施，而非普遍放寬財政約束、擴大補貼規模。這意味著，面對新一輪能源衝擊，歐洲需要在緩解居民和企業負擔與維護財政可持續性之間尋求平衡。