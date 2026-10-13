馬斯克近4億美元助選揭露中期選舉資金較量

美聯社報道，馬斯克成為今年中期選舉中已知的最大捐款人，他試圖挽救共和黨在國會中的多數席位。（新華社資料圖片） 中評社北京10月13日電／當地時間10月12日，美國方面有消息稱，美國企業家、電動汽車製造商特斯拉公司首席執行官埃隆•馬斯克在2026年美國中期選舉周期中已投入約3.66億美元的政治捐款，主要用於支持共和黨候選人及相關組織。



據央視新聞報道，根據目前公開的競選財務記錄，馬斯克已成為本輪中期選舉中已知的最大捐款人。



馬斯克去年曾表示將減少政治支出，如今卻在中期選舉的最後階段大幅加碼。這些資金流向了哪裡？馬斯克為何重新投入巨資？美國現行政治獻金制度又如何使個人能夠通過政治組織投入遠超候選人直接捐款限額的資金？



馬斯克投入巨資，政治捐款流向何處？



據路透社10月12日報道，自2025年1月本輪選舉周期開始以來，馬斯克的政治捐款累計已達約3.66億美元。其中，7月以來投入至少2.76億美元，約占累計金額的四分之三。



從最新披露的資金流向看，最大一筆1.58億美元捐給了支持共和黨參議院候選人的“參議院領導基金”；另有7600萬美元進入馬斯克創辦的“美國政治行動委員會”（America PAC），2000萬美元流向支持共和黨眾議院候選人的“眾議院領導基金”。此外，馬斯克還向支持得克薩斯州共和黨參議員候選人肯•帕克斯頓的組織捐贈1000萬美元，並向共和黨州長協會等團體提供資金。



據悉，這些資金並非直接交給候選人，而是通過政治組織用於投放競選廣告、開展選民動員以及在重點選區進行宣傳。馬斯克旗下的“美國政治行動委員會”已將資源投向多個競爭激烈的州及眾議院選區。隨著中期選舉進入衝刺階段，共和黨相關政治組織也在加大廣告投放力度，爭取更多選民支持。



不僅資金流向受到關注，馬斯克此次投入的資金規模也相當引人注目。



美國非營利政治資金研究機構OpenSecrets統計，馬斯克在2024年選舉周期投入約2.91億美元，位居當年個人政治捐款人首位。而2026年中期選舉尚未結束，其本周期已披露的捐款就已比上一完整周期高出約7500萬美元，增幅約26%。