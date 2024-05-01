新竹縣議會考察重慶　林碩彥：發展超過想像

重慶市考察行程由國民黨新竹縣議會議長張鎮榮（左4）率隊。（照片：林碩彥提供） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）新竹縣議會日前安排赴重慶市考察，台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，他已近10年沒去過大陸，這是第一次到重慶市參訪，對當地現代化的市容留下相當深刻的印象，認為大陸城市的發展已遠遠超過想像，有許多值得台灣學習的地方。



林碩彥認為，兩岸還是應該要多交流往來，互相學習彼此的優點，才能減少誤會和摩擦，尤其是最近兩岸觀光旅遊好不容易出現曙光，希望能儘快開放，讓台灣團客能到大陸去欣賞大山大海，大陸團客也能到台灣感受最美的人情味，相信這才是兩岸人民所樂見的發展。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，此次是由中國國民黨新竹縣議會議長張鎮榮率隊，國民黨“立委”林思銘也有同行，此外還包含議員和家屬等一行共約60人，從4月11日到4月16日到重慶市考察市容、交通與大陸新興“直轄市”的城市化過程，期間有許多參訪行程都讓同行不分藍、綠、白的議員留下深刻印象。