NCC委員名單出爐　張啟楷轟橫柴入灶

民眾黨委員張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北5月1日電／通訊傳播委員會（NCC）含主委在內4名委員任期將於今年7月31日屆滿。“行政院”4月30日表示，已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉等4人名單函送“立法院”審查，並指定翁柏宗為主任委員。對此，台灣民眾黨“立委”張啟楷昨天批評，民進黨政府事先都沒有就人選進行溝通，完全不尊重“國會”，只想“橫柴入灶”，在野黨未來至少需多審查2周，也就是22天再加14天以上，務必嚴格把關，審好審滿。



日前媒體報導，規劃由台經院四所所長劉柏立接任NCC主委，不料傳出被民進黨內部反對，才會改由現任副主委翁柏宗升任主委。



張啟楷表示，對NCC這些年沒有扮演好中立專業的獨立機關角色，反而淪為民進黨的打手，被外界譏諷為“髒兮兮”，特別感到深惡痛絕；NCC主委陳耀祥對此固然難辭其咎，而副手翁柏宗難道不是共犯結構的一員？如今翁柏宗不但沒有負起相關的責任，反而有機會扶正，真是讓人難以苟同。



至於其他人選，張啟楷認為，羅慧雯雖具有學者背景，竟大言不慚的寫下“新聞自由是什麼，能吃嗎？”這樣的評論字句，不但有辱斯文，更令人毛骨悚然。



張啟楷也說，即便民進黨政府想要把這份名單“橫柴入灶”，在“立法院”強渡關山，但在野黨也不是吃素的。過去NCC委員等人事案審查，國民黨時期審查僅21天、民進黨時期22天，總是審得非常倉促。



張啟楷表示，民眾黨主張，未來至少需多審查2周，也就是22天再加14天以上，務必嚴格把關，審好審滿；藉此讓NCC未來不要再偏離中立和專業本位，善盡獨立機關應有的本分。



根據“行政院”人事總處資料，4位被提名人皆為無黨籍，男女比例各半。被提名為主委的翁柏宗現職是NCC副主委，是成功大學電機工程研究所碩士，專長為頻譜管理、通訊傳播監理；陳炳宏副主委，為美國賓州州立大學大眾傳播博士，現職是台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授兼秘書室新聞小組組長，專長於傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務，以及傳播政治經濟分析等。



羅慧雯是日本京都大學經濟學博士，現職為世新大學傳播管理學系助理教授，專長是傳播政策、傳播產業、公共媒體與政治經濟學；詹懿廉是美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士，現職為通訊傳播委員會平台事業管理處處長，專長是新聞行政以及廣電事業監理。

