文旦等農產品可輸陸　黃偉哲：樂見兩岸融冰

台南市長黃偉哲表示，樂見兩岸融冰，希望台南優質農特產品，如鳳梨、芒果等，後續都有機會讓中國廣大消費者品嚐到。（照片：台南市農業局提供） 中評社台南5月1日電／中國大陸海關總署近日宣布將批准符合檢疫要求的台灣文旦等農漁產品輸入，民進黨籍台南市長黃偉哲昨日表示，樂見兩岸融冰，希望台南優質農特產品，如鳳梨、芒果等，後續都有機會讓中國大陸廣大消費者品嚐到。



台南市政府農業局透過新聞稿表示，除了中國銷售通路，市長黃偉哲任內致力布局海外市場、避免依賴單一國家。農業局昨日則於市政會議報告近來農漁產外銷的亮眼成果，除了規劃參與東京、新加坡及首爾3大國際食品展，亦將農產品銷往日、韓、星、馬、北美、紐西蘭等國。



農業局初步統計，今年截至目前到海外參展業者已獲日本、新加坡及世界各大集團與通路商青睞洽詢、簽訂出口訂單，現場接單金額超過4億元，鳳梨鮮果接單突破3500公噸；加拿大訂單預計有番石榴250公噸、鳳梨60公噸、火龍果30公噸，且每月至少一貨櫃農產加工品輸往加拿大。



黃偉哲昨日下午在市政會議聽取農業局報告農漁產外銷業務時指示，農漁產品行銷應多管齊下，持續拓展海外市場，台灣行銷也會加大力道拓展，確保農民收益。



農業局進一步指出，下半年的芒果及文旦產季，預計到日本、韓國、新加坡、北美、紐西蘭等國推廣。值得一提的是，今年芒果外銷已有日本、新加坡、加拿大及韓國等商家詢價，希望今年天公作美，芒果質、量都能足夠供應外銷訂單需求。在文旦方面，因應華人市場節慶需求，目前已接獲新加坡4櫃，加拿大6櫃以上訂單，後續也將向日本市場推廣。



農業局強調，未來將積極輔導農漁加工品包裝標示優化及國際認證，攜手農漁企業參與國際食品展，為台灣農產品在國外市場開拓更寬廣的天地。

