不承認炎黃子孫？蔡正元起底賴是漳州金孫

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月1日電／大陸國台辦近期指出，兩岸同胞同屬中華民族、炎黃子孫，陸委會則稱炎黃子孫是“中國古代傳說”，引發論戰。前“立委”蔡正元在政論節目說，賴清德的祖籍是“福建省漳州市平和縣坂仔鎮心田村”，幾乎台灣姓賴的都是從那邊出來的，所以賴清德應該是“漳州人的金孫”，且跟林爽文、林語堂兩位偉人是同鄉。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元4月29日在政論節目《頭條開講》指出，“炎黃”是漢族的神話傳說，現在所有基因學都證實，漢族出現在九千年以前，這無法否定，而後來漢族也遍布在整個中國大陸，先不論炎黃子孫，“就問賴清德是不是漢族的子孫？”



蔡正元說，賴清德的父親賴朝金，在新北市金山居住，但賴的家族是來自於雲林縣古坑鄉，早年從南部北上討生活，而賴清德跟鄉林集團董事長賴正鎰是同一個宗族，這是很確定的。而賴正鎰、賴清德的家族也不是雲林土生土長，而是清朝同治年間、19世紀才從中國大陸移民到台灣。



蔡正元說，全台灣的賴姓家人應該不到三十萬人，相對比較少，而賴清德的宗族與前陸委會主委賴幸媛的宗族，是差不多時間從大陸移民到台灣。而據他所考證的資料顯示，賴姓宗族來自的地方，是“福建省漳州市平和縣坂仔鎮心田村”，幾乎台灣姓賴的都是從那邊出來的。



蔡正元表示，台灣有個特色，泉州人比較早來台灣，把鹿港、北港等港口都佔了，而漳州人比較晚來，就選在丘陵地帶落腳，如新竹、台北、宜蘭及雲林靠古坑等地方。



對於賴清德的祖籍坂仔鎮，蔡正元也說那邊出過兩個偉人，林爽文和林語堂，因為當地林姓才是第一大姓，賴姓是相對比較小的族群。蔡也說，這是用比較簡便的方法考察祖源，從爸爸、祖父是誰來做推論，所以賴清德應該是“漳州人的金孫”，而漳州的賴姓更早是從湖北來的，這些資訊就給賴清德參考。