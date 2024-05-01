陸將開放福建團遊台　高金排案要陸委會回應

內政委員會召委高金素梅火速排案，要求內政部、交通部、陸委會、海基會等單位，1日進行專報報告。（截自中天新聞YouTube畫面） 中評社台北5月1日電／大陸文旅部28日宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊。“立法院”內政委員會1日召開會議，召委無黨籍原住民委員高金素梅為此排案，要求“內政部”、“交通部”、大陸委員會（陸委會）、海基會等單位1日將針對“陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為”進行專報。



中國國民黨“立法院”黨團團總召傅崐萁率16位委員訪問大陸。大陸文旅部副部長饒權28日在文旅部會見傅崐萁一行，在雙方致詞結束之後，饒權宣布了這個大消息，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。這是新冠疫情之後，兩岸旅遊措施方面，大陸的重大突破。



內政委員會1日召開會議，各黨派“立委”對這議題都十分關心。召委高金素梅為此火速排案，要求“內政部”、“交通部”、陸委會、海基會等單位1日針對“陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為”進行專報，說清楚後續作為與對策。



陸委會28日以新聞稿表示，有關恢復兩岸觀光旅遊，台灣於去年8月24日即已公布相關規劃，相關機關對於恢復陸客來台旅遊並早已完成相關準備，只要陸方開放，即可實施。



陸委會認為，陸方今天以附加條件的方式，回應台灣全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流的建議，而且極度縮小開放對象，僅開放福建居民到馬祖，卻未見金門和澎湖；至於旅行團來台為何以平潭航線復航為條件，而旅客來源僅限於福建居民，其他地區卻未同步開放，相關安排既不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。



