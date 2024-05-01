藍委推廢除一例一休　全面推動周休二日　

藍委黃健豪（中）召開“修法廢止一例一休，全面推動周休二日”記者會，國民黨衛環委員會召委王育敏（左）、藍委林沛祥出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月1日電（記者 楊騰凱）今日是5月1日勞動節，中國國民黨“立委”黃健豪召開記者會宣布提出修法廢除“一例一休”，全面推動台灣周休二日，修法也獲“立法院”衛環委員會召委王育敏支持，加上國民黨團有多數優勢，修法可望順利推動。尤其“立法院長”韓國瑜參選2020時曾喊廢除一例一休，此次修法也算完成韓當初的政策。



“立委”黃健豪今日召開“修法廢止一例一休，全面推動周休二日”記者會，國民黨衛環委員會召委王育敏、藍委林沛祥出席。



一例一休是蔡英文政府第一任期提出的勞工政策，台灣勞工原本是周休一日，改為“一例一休”後多一日休假日，但資方可以透過發加班費請勞工加班，並未強制周休二日。國民黨韓國瑜2020參選大選時，曾喊出廢除一例一休。



黃健豪指出，台灣現在最大的勞動問題，大家都很清楚就是低薪與過勞，提出周休二日修法不是萬靈丹，不是說法律通過了，台灣就邁入高所得、工作減壓的環境，但這是進步的修法，真正目的是希望勞工朋友辛勤工作五日後，可以有兩日好好休息，增加家庭關係，充實精神福祉。而且亞洲先進國家都已經在討論周休三日，提出修法也是希望能替台灣留下好的人才，不要都流失到海外。



黃健豪表示，目前修法已經獲得18位“立委”連署，並送交衛環委員會，就等委員會排審。



王育敏表示，2018年一例一休修惡，導致勞動工時都惡化，勞工連續工作12天合法化，加班上限從48小時變成52小時，台灣工時排名世界第六，比日本、韓國都還要高。工時這麼高是一種恥辱，代表台灣1000萬勞工工作條件沒有好的改善。



王育敏指出，接下來更擔心的是賴清德即將上任，準“勞動部長”何佩珊好像從事過工運，看似會幫勞工著想，但當初一例一休修法時，何佩珊曾說民進黨是執政黨，不該左傾，這很清楚表達她是站在資方立場，這樣的“勞動部長”會幫忙捍衛勞工權益嗎？



林沛祥指出，此次大家一起共提落實周休二日的修法，畢竟現在青年的苦惱就是低薪、過勞，我們的工時全世界排名第六，一例一休對我們的競爭力有傷害，日本、大陸、美國、新加坡都在爭搶人才，特別新加坡提出週休三日，這就是透過政策把人才吸引過來，我們的法律則是在壓榨人才。

