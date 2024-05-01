NCC陳耀祥答詢囂張　藍白委拍桌衝上前怒嗆

NCC主委陳耀祥答詢態度囂張，藍白委謝龍介、羅智強和林國成等拍桌，衝上前怒嗆陳“注意一下態度”。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）“立法院”司法法制委員會和交通委員會今天聯席審查通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，即將卸任的NCC主委陳耀祥在接受民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌質詢時，因頻頻回嘴，且態度一付就是要和黃吵架的樣子，讓在台下的中國國民黨“立委”謝龍介、羅智強和民眾黨“立委”林國成一起拍桌，衝上前怒嗆陳“注意一下態度”。



委員會現場氣氛瞬間變得相當火爆，民進黨團總召柯建銘還一度站在陳耀祥前，避免在野“立委”衝上前靠近他，讓主持會議的召委、國民黨“立委”吳宗憲出面打圓場，才讓眾人回到座位。隨後民進黨“立委”沈發惠質詢時，也要陳耀祥應該心平氣和，尊重一下“立委”的質詢，才讓陳點頭說是。



通訊傳播委員會的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，國民黨“立法院”黨團提案修法，要將NCC委員，依照“國會”政黨比例任命，今天由司法委員會和交通委員會聯席審查。



由於NCC昨傍晚才端出新任委員提名人選，包含現任副主委翁柏宗、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯及NCC平台事業管理處處長詹懿廉等4人名單，並指定委員翁柏宗為新任主委，陳炳宏為副主委。引來在野的強烈批評，讓今天會議一開始，藍綠白三黨委員都全員到場，要針對NCC此單位進行相關質詢。