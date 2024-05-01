台北慈祐宮媽祖聖誕捐千萬賑災　徐榛蔚出席

松山慈祐宮舉行媽祖聖誕大典，左起慈祐宮董事長陳玉峰、台北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚、台北市議長戴錫欽出席。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）台北市松山慈祐宮1日舉行恭祝天上聖母媽祖的1065年聖誕三獻大典，慈祐宮董事長陳玉峰邀請中國國民黨台北市長蔣萬安、花蓮縣長徐榛蔚、台北市議長戴錫欽等人出席，慈祐宮共捐1100萬元新台幣給花蓮賑災，蔣萬安也與徐榛蔚熱絡互動，蔣頻頻關心花蓮災情，並表達在市政上一定積極協助，眾人和樂融融。



慈祐宮今早舉行媽祖聖誕大典，與會的有陳玉峰、蔣萬安、徐榛蔚、戴錫欽、國民黨台北市議員秦慧珠、民進黨議員許淑華、張文潔、民政局長陳永德、觀傳局長王秋冬、信義區長陳冠伶等。一早來參拜的信眾達數百人，警力維持交通秩序。



陳玉峰忙進忙後招呼與會來賓，徐榛蔚先到場，戴錫欽、蔣萬安陸續抵達，4人相互熱情互動，蔣萬安也頻頻與徐榛蔚交談，關心花蓮災情，並積極表達台北、花蓮可以密切合作，2人有說有笑。



接著進行三獻大典，眾人虔誠地恭祝媽祖聖誕千秋。陳玉峰表示，台灣經濟強，要幫助自己，慈祐宮捐助1000萬元協助花蓮震災，他個人也捐出100萬元賑災，支持花蓮度過難關。



蔣萬安說，謝謝慈祐宮善心義舉，發揚媽祖慈悲為懷，對花蓮地震賑災，請媽祖保佑台灣風調雨順、人民安居樂業，也謝謝徐榛蔚讓花蓮災情降到最低。



徐榛蔚說，媽祖1065年萬壽，慈祐宮源自1753年、有271歲，花蓮地震後，她感謝天地有靈，讓花蓮穩健地往前，謝謝全台各地首長關心，尤其蔣萬安當時4月3日地震時特別打給她，那時蘇花公路斷了、花蓮20棟住宅傾倒，謝謝各界援助，歡迎大家現在可以常來花蓮了。