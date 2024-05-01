沒人要戰爭！綠委蘇巧慧：陸委會要創新思維

綠委蘇巧慧。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）中國大陸4月28日宣布開放福建居民可至馬祖旅遊，外傳有意競爭2026新北市長的民進黨“立委”蘇巧慧1日罕見要求陸委會應該要有創新思維，既然大陸開放福建居民到馬祖玩，我們就開放馬祖居民組團到福建玩，甚至加碼金門也可以。善意要互相堆疊，路才能越走越寬。就連坐在台下的民進黨“立委”王美惠也拍手讚好。



中國國民黨“立委”牛煦庭也建議，畢竟大陸已在4月28日釋出善意，雖然不如陸委會的預期，但務實解決要從小的地方開始，從小善意累積互信基礎後，再逐步開放，總不能不回應。福建居民到馬祖旅遊雖然量體不大，但若覺得只開放不夠，陸委會可以提條件，開放多少個省才夠？只要能談，希望相互堆疊善意。



面對蘇巧慧的建議，陸委會主委邱太三僅表達，這樣的建議可以給準陸委會主委邱垂正做很好的參考。陸委會副主委李麗珍則回應牛煦庭說，福建居民到馬祖一定可以做、我們準備好了，但其他的要求還需要進一步研議。



根據陸委會統計，2019年陸客赴馬祖旅行約6500人次。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前訪陸，並在4月27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。陸委會4月28日則發聲明回應，相關安排既不符合對等開放原則。