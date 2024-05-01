綠不甩凍漲電價決議　藍反制卡“經濟部”預算

國民黨團召開“政府拒絕凍漲電價，絕對傲慢官逼民反”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月1日電（記者 楊騰凱）台灣今年4月起調整電價，平均漲幅約11%，帶動物價飆漲，便當、小吃全都漲。中國國民黨、台灣民眾黨團昨日在“立法院”會聯手通過提案要求凍漲電價，但“行政院”不予理會。對此，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁1日率隊召開記者會，痛批民進黨否決“立院”決議態度傲慢，接下來國民黨將出手反制，凍結“經濟部”預算。



國民黨團提出《電業法》修正，未來電價漲跌必須經過“立法院”同意，修正草案預計本週五逕付二讀。



藍白昨日聯手通過“立法院”決議案，要求電價凍漲。但“行政院”回應稱，此次電價調整是經過電價審議會討論後共同決議，政府依法須遵守並執行，表態不會遵從“立法院”決議。



國民黨團今日召開“政府拒絕凍漲電價，絕對傲慢官逼民反”記者會，由黨團總召傅崐萁主持，書記長洪孟楷，以及副書記長鄭正鈐、許宇甄與“立委”翁曉玲出席。



傅崐萁表示，今天要很沈重報告，民進黨把“立法院”玩弄於股掌之間，對於“立法院”通過的決議，不論是法律案還是院會決議，都當成馬耳東風。國民黨團絕不同意民進黨肆意妄為。針對昨天“立法院”院會，國民黨、民眾黨回應民眾期待，對於現在萬物皆漲，衹有薪水不漲，民不聊生，9成台灣從業人口都面臨低薪、物價高漲的困頓，在野黨要求電價凍漲，正式通過凍漲決議，但“經濟部”依然故我，完全不理會“立法院”的決議，公然否決院會決議。