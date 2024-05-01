媒體大亨介入NCC人事？陳耀祥：不清楚

NCC主委陳耀祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）“行政院”昨日提名現任通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送“立法院”審查。對此，現任NCC主委陳耀祥今天表示，提名權是“行政院長”，予以尊重，基本上來講，這四個人選都相當的專業。



至於這次提名爆出有媒體大亨介入，因此本來內定主委劉柏立變成翁柏宗？陳耀祥說，他也是看媒體報導才知道，所以並不清楚。



陳耀祥今天受邀出席“立法院”司法法制委員會和交通委員會聯席審查NCC組織法修正草案並備質詢，他在回應媒體提問時做出以上表示。



對於翁柏宗即將接任NCC主委？陳耀祥表示，提名權是“行政院長”，予以尊重，基本上來講，這四個人選都相當的專業。



媒體詢問，這次爆出有媒體大亨介入，本來是劉柏立變成翁柏宗？陳耀祥表示，他也是看媒體報導才知道，並不清楚。媒體追問，媒體大亨可以這樣介入NCC嗎？陳說，在委員提名過程中，包括各界、產業、學界可能都有推薦人選。



媒體再問，翁柏宗介入鏡電視洩密案，適合擔任NCC主委嗎？陳耀祥表示，鏡電視相關的案件，“監察院”都調查過了。如果還有些相關司法案件，NCC都會配合檢調單位調查。