徐榛蔚：大陸溫暖挺花蓮　兩岸重拾和平契機

國民黨花蓮縣長徐榛蔚。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月1日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前赴大陸訪問，陸方宣布13項惠台措施。大陸國台辦也表達捐贈組合屋給花蓮賑災。傅崐萁妻子、國民黨花蓮縣長徐榛蔚向中評社表示，深深感謝大陸給予花蓮很大的溫暖與支持。傅崐萁等人訪陸破冰，兩岸重拾了很大的和平契機。



台北市松山慈祐宮1日舉行恭祝天上聖母媽祖的1065年聖誕三獻大典，與會的有慈祐宮董事長陳玉峰、國民黨台北市長蔣萬安、徐榛蔚、台北市議長戴錫欽、議員秦慧珠、民進黨議員許淑華、張文潔、民政局長陳永德、觀傳局長王秋冬、信義區長陳冠伶等。



徐榛蔚、戴錫欽會前接受中評社訪問。徐榛蔚表示，無論是日前馬英九訪陸，或這次傅崐萁偕共17名藍委訪陸破冰交流，對兩岸之間重拾溫暖與和平有很大契機，這是很重要的工作。無論是在兩岸農特產或文化旅遊方面，對台灣來說都是一件好事。



對於民進黨持續抹紅，徐榛蔚表示，民進黨抹紅、抹黑的事情太多了，不勝枚舉。她仍深深感謝大陸給予花蓮很大的支持與溫暖，目前調查花蓮有295戶需要中繼屋。無論是中繼屋或組合屋，都只是個稱呼，主要是重建房屋的修繕，有相當一段的時間，需要中繼屋。



徐榛蔚說，住在中繼屋的民眾大約為期2、3年甚至5年，因此需要有這方面的安置考量。目前依親或住在旅宿約400戶左右，未來若真要依親需要6個月到1年，這些居民還是有可能會出來租賃房屋、選擇中繼屋，會有升高的需求。



戴錫欽則說，大家期待兩岸交流，至於傅崐萁等人被質疑“立法院”會期間仍去交流，是否有爭取到台灣民眾實際期待的東西？相信民眾都會有智慧的眼光，看到包括文旦可銷往大陸等措施，因此他認為，不必要的抹紅大可不必。