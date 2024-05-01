網傳蕭美琴男友涉美軍火商　蔡明彥：已通報

藍委徐巧芯質詢有關網傳蕭美琴談戀愛涉美軍火商等問題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯今天質詢問到，網路上有影射蕭美琴與一位阿美族男子談戀愛等，還涉及台美軍火等相關議題，這個在網路上從一月到現在，都沒有被處理？“國安局長”蔡明彥回應表示，針對網路爭議訊息散布，去年到現在掌握爭議訊息有130幾萬件，這一篇有掌握，有回報“國安會”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥、“行政院”“國土安全辦公室”報告“如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應“國安”新型態風險威脅”，並備質詢。



徐巧芯質詢提到網路訊息說，網路上有阿美族的戀愛故事，故事提到兩個人，她現在講的不是真實，是網路描寫蕭美琴的故事，講到同居還見過蔡英文等背景，兩人一起去美國工作，最重要是寫著阿美族男性幫蕭接受美國軍火商利益，並推動前美國務卿龐佩奧、前眾議院長佩洛西訪台等，以及協助台積電到美國建廠等，雖然說是虛構，但是又涉及台美外交問題以及蕭美琴，這個在網路上從一月到現在都沒有被處理。



蔡明彥說，針對網路爭議訊息散布，這一篇有掌握，去年到現在掌握爭議訊息有130幾萬件，爭議訊息都會初步篩選過濾，我們會通知權責單位，一週篩選過濾有兩、三萬錯假訊息，進一步判定真性，看需不需要往上通報，“這則我們有通報”。但我們不會涉及行政單位後續處理，我們是通報導“國安會”與“行政院”。