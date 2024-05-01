解除赴陸禁團令？邱太三：逐步恢復陸客來台

陸委會主委邱太三接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）中國大陸4月28日宣布開放福建居民可至馬祖旅遊。陸委會主委邱太三1日指出，陸方不但附條件也限區域，由於陸方操作方式與過去不同，台灣必須進一步釐清，將再妥適研議後作出回應，希望逐步落實恢復陸客組團來台。



中國國民黨“立委”張智倫問及，大陸遞出橄欖枝，台是否取消5月31日赴陸禁團令？邱太三則說，“恐怕這個橄欖枝有刺”，赴陸禁團令一事，要由新政府做決定，他無法代答。



邱太三此一說法意謂，要等賴清德520上任後，才會決定是否解除赴陸禁團令。



據陸委會統計，2019年疫情前陸客到金門約30.3萬人次、馬祖約6500人次。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前訪陸，並在4月27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。陸委會4月28日則發聲明回應，相關安排既不符合對等開放原則。



“立法院”內政委員會1日邀請陸委會主委邱太三、海基會副秘書長蔡孟君就“針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為”進行專題報告，並備質詢。



邱太三表示，去年8月24日，陸委會會同“交通部”公布，依對等原則”處理恢復兩岸團體旅遊事項，針對陸客依“試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法”申請到金門、馬祖旅行部分，併同規劃及處理。有關恢復兩岸團體旅遊，相關機關已依規劃時程完成各項準備工作，只要陸方同意相對開放，即可實施。



邱太三說，4月28日大陸文旅部宣布率先恢復福建到馬祖旅遊，並待平潭到台灣的海航恢復後，恢復福建居民赴台團旅，雙方規劃有些差異，當初我們規劃金門與馬祖會同時恢復，陸方相關安排，不符合對等開放原則。