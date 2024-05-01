蔡明彥：520後須關注大陸是否藉軍演施壓

蔡明彥答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”王定宇今日詢問520新舊政權交接，是否掌握中國大陸對台情資？台“國安局長”蔡明彥表示，要注意到重點是大陸的聯合戰備警巡，會不會擴大，包括比較新的現在聯合戰備警巡開始在夜間進行，已經有三次，也動用空中加油機，延長空中武力制空時間。



蔡明彥說，登陸艦與掃雷艦也加入聯合戰備警巡運作，都是今年新樣態，“國防部”有因應機制。但要注意這些樣態以外，還有灰色地帶操作。今年二月金門漁船事件之後，大陸派出公務船，在外島、離島水域進行活動，這是要注意的地方。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥、“行政院”國土安全辦公室報告“如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應“國安”新型態風險威脅”，並備質詢。



蔡明彥提到，今年大選之後，大陸對台是和戰兩手，要注意到是現在重點是聯合戰備警巡，會不會擴大，包括比較新的現在聯合戰備警巡開始在夜間進行，已經有三次。還動用空中加油機，延長空中武力制空時間



綠委王定宇詢問美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中，講了四大類話語，其中希望520前不要在台海發生衝突？蔡明彥回應說，美國目前對中國政策是管理雙方紛爭。



王定宇追問會不會520前夕產生主權臨海爭議事項？蔡明彥說，520之前不能排除注意事項，520之後也要注意。6至11月是大陸軍演熱季，到時候要注意是否藉此對新政府施壓。蔡強調，台灣跟國際友盟國家訊息交流非常緊密，會對中國戰略有精密判斷。