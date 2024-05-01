台主計長指貧窮因投資不慎　藍委不滿嗆下台

台主計長朱澤民接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月1日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”賴士葆今日質詢指出，上月29日公布的財富分配統計中，房地產和金融資產的差異導致了財富的不平等。對此台主計長朱澤民回應說，台灣家庭財富最低的家庭主因是理財不謹慎。主計長的回答引來賴士葆的不滿，他認為朱澤民這樣是在污辱必須借錢過生活的窮人，因此不滿的請朱澤民下台。



“行政院主計總處”主計長朱澤民1日赴“立法院”財政委員會，就“如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升勞工實質薪資”進行專題報告，並備質詢。



賴士葆指出，根據主計處最新的報告，房地產和金融資產的差異導致了財富的不平等。最富有的20%的人擁有的房地產價值高達1480萬新台幣，而金融資產則高達3809萬新台幣，扣除233萬新台幣的金融負債後，總資產超過5000萬新台幣。相比之下，最貧窮的20%的人衹有77萬新台幣的資產，差距高達66.9倍。



賴士葆認為，這種財富分配的不均衡反映了富人透過股票、基金和土地來累積財富，他也讚揚民進黨召委郭國文今日排的議題，認為受薪階層的報酬佔GDP過低導致台灣財富不均的情況。