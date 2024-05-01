台積電不急中科擴廠　盧秀燕：協助土地取得

台中市長盧秀燕1日出席“台中東區干城好宅”動土典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）台積電中科二期擴廠原本計劃今年8月交地，但日前中科管理局接獲台積電通知，將交地延後到年底，並傳出台積電評估“目前沒有那麼急”。國民黨台中市長盧秀燕今天對此表示，台積電中科擴廠計劃主管機關為“中央中科管理局”，台中市配合的用地及都市計劃方面，都已批准。現在是官方與台積電之間有土地取得的問題，相信政府會全力協助到位。



台積電布局2奈米以下先進製程新廠，將在中科園區擴建二期廠房，中科管理局4月29日證實，接獲台積電通知，由於評估中科二期園區用地“目前沒有那麼急了”，因此配合台積電規畫時程，將原訂8月交地的時程延後到年底，但製程不變，仍是2奈米以下的最先進製程。



台積電推遲台中擴廠規畫，引起多方揣測，加上牽動當地房市，各界關注。台積電4月30日僅對外表示，針對廠房用地，公司持續配合主管機關程序進行。沒有多做說明。



盧秀燕1日出席“台中東區干城好宅”動土典禮，針對台積電中科擴廠推遲受訪表示，台積電在台中市已經有一期廠房，有3個廠，不過因為訂單增加，所以申請中科二期擴建，要再新建4個廠左右，在台中市政府負責配合的部分都已經完成且批准了。



盧秀燕說，現在是官方與台積電之間有取得土地的問題要解決，因為中科管理局要用的土地是私人土地，因此還需要徵收取得相關程序未完成，但畢竟台積電是重要戰略產業，相信有關部分官方會全力協助。



中科管理局說明，台積電中科二期擴建案，因為園區都市計劃案今年3月才公布實施，本來就較原訂期程晚了約半年，再加上整個都市計劃的流程台積電都有參與，經台積電內部製程調配，他們認為年底交地符合需求，大家對此都有共識。