感謝媽祖保佑當選　高虹安祝壽憶往事

高虹安依循古禮向天上聖母媽祖行三獻科儀祝壽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）今天是黃曆3月23日媽祖誕辰，台灣民眾黨新竹市長高虹安今日一早便到新竹天后宮上香祈福向媽祖祝壽，高虹安致詞時特別感謝媽祖的保佑，並回憶起2022年新竹市長選舉時，她的第一場廟口開講就辦在新竹天后宮，後來果然順利當選。



高虹安今日上午到新竹天后宮向媽祖祝壽，包括民眾黨新竹市議員李國璋、新竹市政府民政處長施淑婷與多位里長都到場陪同上香祈福。



今日穿著褲裝現身的高虹安，心情看起來不錯，她依循古禮向天上聖母媽祖行三獻科儀祝壽，廟方也特別準備和新竹清華大學合作對媽祖文化田野調查的研究報告給高參考留存，高虹安在祝壽儀式結束後，也親自主持爐主交接典禮，祈禱未來一年媽祖繼續保佑新竹市風調雨順。



高虹安表示，2022年新竹市長選舉時，她的第一場廟口開講政見發表會就辦在新竹天后宮，後來果然順利當選，她上任後，新竹天后宮始終持續熱心公益、對長者關懷，和市府有很多的互動與配合，她每次只要經過新竹天后宮都會特別到廟裡參拜。今天媽祖生日，她也是一早第一個行程就安排到新竹天后宮祝壽。



高虹安笑說說，新竹天后宮的現任爐主就是新竹市政府產發處的同仁，她有一次在市府遇到同仁還叫他爐主，他很開心新竹市府能有這麼多的年輕同仁，除了在市政上努力不懈外，也會利用下班時間貢獻鄉里，讓新竹市越來越好。