蕭旭岑還原馬朱會　朱立倫很認同修反滲透法

馬英九訪問大陸返台後，4月15日與國民黨主席朱立倫會晤，朱並在臉書PO出照片。。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北5月1日電／前“立委”邱毅在臉書指出，中國國民黨主席朱立倫日前與馬英九密會時達成要廢除《反滲透法》的共識。朱立倫4月30日受訪時先是表示，沒聽過這件事，二度被追問是否特別想修訂《反滲透法》時又重申，沒有聽過這件事情，所以不回應。馬英九基金會執行長蕭旭岑4月30日受訪時表示，馬、朱確實談到要修法，朱立倫很認同馬英九喊修訂反滲透法的部分，現場說要交辦智庫研擬修法，讓條文更嚴謹。



蕭旭岑還原當天馬英九、朱立倫談話過程，雖然是閉門密會，但他全程皆在現場。



蕭旭岑說，如果媒體第一時間提問是問“廢除”，那馬、朱兩人確實沒有談到要廢《反滲透法》，兩人的共識是要“修法”，避免侵害人權、損害台商、台胞在兩岸往來或是投票的權益，朱立倫當場也表達高度贊同，更說要交辦智庫研擬修法，讓條文更嚴謹。



蕭旭岑表示，《反滲透法》是蔡英文執政時搞出的“台獨”惡法，該法把中國大陸視為主要敵人，凡與中國大陸有交流、互動、往來者，動輒得咎，隨時可能被羅織入法，而國民黨不能因為擔心被抹紅，害怕被扣上“紅帽子”就不為一直以來支持自己的台商發聲，否則就等同中了民進黨的計謀了。



馬英九是於4月15日與朱立倫見面，當天蕭旭岑對外說明，馬英九期許國民黨與大陸有更多互動交流，朱立倫也說明將請副主席連勝文參加海峽論壇與青年論壇。此外，馬朱也針對應修“國安”五法與反滲透法交換意見，兩人均認同讓相關條文更嚴謹，避免淪為民進黨政府的操弄工具，扼殺台灣民眾赴陸交流的權益，朱立倫也表示，將請智庫儘速研擬條文。



蕭旭岑當時也表示，馬英九4月11日當天從北京一回來，他就代表英九主動聯繫朱立倫幕僚，要向朱報告此行訪陸事宜。