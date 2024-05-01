柯建銘點名批評　傅崐萁回罵：老番顛

民進黨團總召柯建銘發言時直接點名國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天在司法法制位員會上發言時，直接點名就坐他在面前的中國國民黨團總召傅崐萁，批評他別以為和台灣民眾黨團總召黃國昌加起來就天下無敵，“國家”在你們掌控中，物極必反，不要作惡多端。



由於當時柯建銘的發言時間已到，傅崐萁出聲提醒會議主席、國民黨“立委”吳宗憲，讓柯氣得再罵傅“黃國昌發言時間到了你屁都不吭一聲”點燃兩人戰火，傅崐萁起身回罵柯建銘“老番顛”、“沒路用啦！”。



柯建銘回嘴說，他講的都是實話，傅崐萁則起身離開委員會，不想再理會柯建銘。



通訊傳播委員會的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，國民黨“立法院”黨團提案修法，要將NCC委員，依照“國會”政黨比例任命，今天由司法委員會和交通委員會聯席審議“通訊傳播委員會組織法第四條條文修正草案”等法案，並邀請現任主委陳耀祥出席備詢。



柯建銘發言時就批評，“行政院”昨日提出NCC四位新任委員名單，包括新任主委翁伯宗的人事，但今天“立法院”卻在國民黨主導下，要修NCC組織法，是要改變遊戲規則，有這種玩法嗎？根本是違法違憲。



柯建銘也點名傅崐萁，直言傅提出的修法是在挑戰大法官，還一人提兩個版本，挑戰“憲法”，真的是無法無天。原本坐在發言台前的傅崐萁都沒理會柯，直到柯發言完兩人才爆發對罵。