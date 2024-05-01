陸釋善意不接球　高金素梅訓邱太三5分鐘

無黨籍高金素梅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）中國大陸4月28日宣布開放福建居民可至馬祖旅遊，但陸委會持續強調“不對等”。“立法院”內政委員會無黨籍召委高金素梅1日忍不住訓了陸委會主委邱太三超過5分鐘。高金表示，民進黨政府一直在講等待對岸善意，達到對等尊嚴的政治訴求，不惜綁架觀光產業22萬名從業人員當作人肉盾牌、砲灰，民進黨的惡意使這22萬個家庭背負著沈重負擔！



不過，即將在520卸任的邱太三則回嘴說，若要讓這22萬人有工作可以做，是要大陸趕快放陸客來台。現在才開放馬祖旅遊而已，1年6500人次，1天根本不到18人次，況且還只限馬祖。高金素梅委員應該要求快放陸客來台，這22萬人從業人員才會感謝妳，這些人是要賺陸客的錢。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前訪陸，並在4月27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。陸委會4月28日則發聲明回應，相關安排不符合對等開放原則。



“立法院”內政委員會1日邀請陸委會主委邱太三、海基會副秘書長蔡孟君就“針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為”進行專題報告，並備質詢。



高金素梅表示，“主計總處”4月29日公布2021年家庭財富分配統計，全台灣家庭貧富差距達到66.9倍，超乎想像。“主計總處”強調這是高度自由經濟的必然結果，但她不認為如此，台灣社會的貧富不均是“人為政策惡果”。以台灣半導體產業為例，一年產值達到新台幣5兆元，政府要電給電、要水給水、要地給地，稅金還特別優惠。但這個產業的從業人員有32萬人，平均收入208萬，政府給了所有優惠，“但獲利的80%卻被外資拿走”。