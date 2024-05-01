鄭正鈐：兩岸都希望以和平發展來面對僵局

藍委鄭正鈐接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月1日電（記者 楊騰凱）全國政協主席王滬寧4月27日會見中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁所率的國民黨“立委”團共17位藍委。與會的中國民黨籍“立委”鄭正鈐透露，王滬寧當時回應提問時強調，和平仍是主旋律，兩岸沒人想打仗。



傅崐萁上周率藍委團訪問中國大陸，鄭正鈐是團員之一。



鄭正鈐說，當時王滬寧回應，和平解決兩岸問題仍是目前的主旋律，這並沒有改變。鄭認為，大家還是希望以和平發展來面對兩岸僵局，基本上王滬寧的回答就與過去的大陸官方說法一致，並沒有太大的改變，不過後續可能還是要觀察兩岸如何進行政治互動。



鄭正鈐表示，王滬寧的意思表達了兩岸沒有人想要打仗，這也符合大家的看法，因為戰爭沒有贏家。如果發生戰爭，那麼除了軍火商之外大家都是輸家，所以我相信兩岸執政者一定要以民為本，用和平方式去化解兩岸目前的僵局。



民進黨看似在否定藍委出訪的成果，他們是否沒有很積極想促成和平？



鄭正鈐表示，不能夠說民進黨不希望和平，就他看來，民進黨在兩岸溝通上面的無能，可能使得他們有一點惱羞成怒。因為在野的國民黨可以做到，執政的民進黨卻做不到，使得民進黨只能用撒野、無賴的方式去回應藍委交流帶回的成果，這並不是一個成熟的執政黨在面對問題時該採用的方式。他們當家應該要解決問題，當家還鬧脾氣這就不應該了。



鄭正鈐指出，國民黨已經把兩岸旅遊的門先打開了，民進黨就應該好好把球接住，讓兩岸旅遊業的問題獲得解決，而不是看到國民黨帶回成績反而還鬧脾氣。