地震為何沒收到警報？蔡明彥：會修訂作業

台國安局長蔡明彥接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”洪孟楷今日質詢時質疑，去年底大選前大陸衛星飛越就發出警報說飛彈飛越，但0403花蓮大地震，卻有很多人沒有收到警報，警報標準是什麼？台“國安局長”蔡明彥表示，警報發布有一定標準程序，但是細部作業規範，會視狀況不斷修訂。



蔡明彥也說，去年底那次是因為之前有預判衛星火箭發射路徑，但是後來偏移了，“國防部”才會發出警報。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國家安全”局長蔡明彥、“行政院”國土安全辦公室報告“如何強化國家關鍵基礎設施之韌性，以因應‘國安’新型態風險威脅”，並備質詢。



洪孟楷質詢質疑，國家級警報去年底選前有警報說飛彈飛過，後來又說是衛星飛越，當時大家都收到國家級警報，但是0403花蓮地震卻很多人沒有收到警報，4月也有這麼多餘震，有人收到、有人沒有收到警報，警報發布標準是什麼？



蔡明彥表示，每次中國大陸發射衛星火箭之前都有事先告警。



洪孟楷詢問，那去年底之後，衛星發射都沒有再發出警報了？蔡明彥也說，對，沒有。



洪詢問，那是選前是故意誘導飛彈飛過，那是要抗中保台？蔡明彥說，當時狀況對於中國大陸發射火箭或是相關飛彈都有掌握。



洪孟楷也說，那時候發射的什麼？蔡明彥說，那是衛星火箭。



洪詢問，那到底是衛星？還是火箭？蔡明彥表示，不管火箭或是飛彈，當時發射是衛星火箭，是有內部檢討，制式英文寫錯造成外界誤解，已經修訂了。



蔡明彥也說，去年底那次是因為之前有預判衛星火箭發射路徑，但是後來偏移了，“國防部”才會發出警報。



洪孟楷表示，“國安”警報都沒有標準也是“國安”危機，會讓人民造成恐慌。



蔡明彥表示，警報發布有一定標準程序，但是細部作業規範，會視狀況不斷修訂，過程要不斷透過個案累積經驗修正，地震警示也是不斷修正。