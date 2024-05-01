盧秀燕宣布台中興辦社宅破萬戶　逾官方目標

盧秀燕出席社宅動土典禮參香祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天主持“台中市東區干城好宅”動土典禮，宣布該社會住宅動工後，市府興辦社宅戶數將突破1萬戶，遠超過官方分配台中市政府的7千戶目標，社宅完工戶數更比她上任時增加9倍，強調台中市在實踐居住正義上，以行動展現具體成效。



台中市政府都市發展局1日舉辦“東區干城好宅”動土典禮，盧秀燕親自主席，宣布台中好宅正式邁入推動6590戶，該案完工後，未來預計將提供486戶住宅單元，供廣大市民居住。



盧秀燕先前對民進黨政府要求地方重劃區土地要保留一定比例，讓售官方興建社宅，表達不滿，引起蔡政府、地方在社宅興辦成績相互較勁。她主持動土典禮特別強調，台中市社會住宅戶數，已完工加上興建中的6590戶，總共興辦1萬189戶，不只達標官方交付的目標7千戶，甚至持續推進，未來加上官方的8千戶，台中市社宅將有1萬8千多戶，相信能滿足青年族群、弱勢民眾的居住需求。



台中市府都發局補充，截至今年3月，據“住宅及都市更新中心網站”顯示，中央在台中共有12案、4702戶社宅，其中4案已動工，5案發包、3案規畫中；中市府則共有30案社宅計劃、10189戶，其中9案、2719戶完工，13案、3385戶施工中，已超越官方對市府設定的目標。