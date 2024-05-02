反滲透法藍不同調　秦慧珠：朱立倫在觀望

國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）傳中國國民黨主席朱立倫日前與馬英九密會時達成廢除《反滲透法》的共識，朱事後卻否認說沒聽過此事，馬英九基金會執行長蕭旭岑則打臉說，朱當場很認同馬，還交辦智庫研擬修法。國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問表示，其實這在國民黨內很正常，有分深藍派與中間派，朱想走中間爭取最大支持，因此還在觀望民意及台灣民眾黨態度，若風向支持就會挺修法。



秦慧珠表示，國民黨內對於訪陸與修反滲透法有不同的態度，其實很正常，朱立倫當然是想走在藍色偏中間大塊的部分，甚至爭取點淺綠，所以應對上格外小心，國民黨中央所以才沒一面倒支持修法，做一個危險平衡。



秦慧珠說，馬英九代表的是深藍、被認為較老派的一塊，相較朱立倫想走中間，所以2人沒有定調修反滲透法，國民黨中央處於觀望階段，若大部分民意支持就修，否則就還要再看，除了看風向外，也要看民眾黨的意見，有民眾黨支持才能在“立法院”過半數修。



秦慧珠還說，連國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17名藍委訪陸，也不是全部藍委都去，就是內部也有不同的想法和態度，此次訪陸的藍委，他們的選區選民大多是偏深藍，或是不分區的“立委”，比如金門“立委”陳玉珍的選民太藍了，一定是急先鋒，還有台北中山、北松山的王鴻薇也是。在藍綠各半緊繃的選區，比如雲林縣等中南部選區出來的藍委，一定就比較謹慎，講坦白都是在看選民的臉色決定走向。



話鋒一轉，秦慧珠提到，但傅崐萁等人此次訪陸僅3天回台，就能有如此多的成果，包括大陸開放福建到馬祖的觀光旅遊，以及開放台灣部分農漁產品銷往大陸、大陸開放30個主要城市的海空直航、20個主要城市居民網路辦理入台證等13項惠台政策，是相當不容易的。



秦慧珠說，陸方也展示高規格的重視，明明周六日不用上班，大陸官員與民間企業配合接待藍委參訪，先從小幅度開放，再加大幅度，一步步來，只是被民進黨藉機發揮，批評陸方沒誠意、不一步到位，民進黨更嫌棄大陸要捐贈花蓮賑災的組合屋，但大陸其實也毋須與民進黨鬥智、鬥力、鬥氣。

