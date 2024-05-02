陳玉峰：媽祖是兩岸信仰　慈祐宮有乾隆匾額

松山慈祐宮董事長陳玉峰接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月2日電（記者 張穎齊）台北松山慈祐宮，舊稱錫口媽祖廟，自清乾隆十八年（1753年）建立迄今，已有271年。慈祐宮董事長陳玉峰接受中評社訪問表示，媽祖是兩岸的共同信仰，媽祖文化是從大陸福建省莆田市秀嶼區湄洲鎮來台，在台灣蓬勃發展，而慈祐宮更有全台唯一乾隆皇帝御賜的2塊匾額，兩岸媽祖文化近10年也都有互相交流。



慈祐宮是北部媽祖文化的重要信仰中心之一，廟方宮誌記載，行腳僧林守義在清高宗乾隆十八年（1753年）堪輿當地後選定興建，並從湄洲恭請媽祖金身渡海來台，1757年取名為錫口媽祖廟，後來配合地名改制更名為松山慈祐宮，宮中保有乾隆年間的錫口天上聖母聖意牌。慈祐宮基地600餘坪，2300餘建坪，饒河街夜市就在旁邊。慈祐宮更是不分黨派的政治人物、多名總統與總統候選人必來參拜的宮廟。



陳玉峰，出生於台北市，2011年接任松山慈祐宮董事長迄今已13年，曾任慈祐宮總幹事、董事等。父親陳春求生前曾為慈祐宮董事長、無黨籍台北市議員、營造公會的理事長等。



陳玉峰表示，媽祖是兩岸共同信仰，媽祖文化從湄洲發展來台，但隨著兩岸地緣關係隔絕後，所幸在台灣仍有蓬勃現象，台灣人敬拜的神明中，就屬媽祖最旺，其次才是關聖帝君。

