邱太三520將卸任　高金素梅送暖喊保重

無黨籍委員高金素梅送暖陸委會主委邱太三。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）賴清德即將在520就職，新舊政府正值交接期，陸委會主委邱太三也將卸任。邱太三1日赴“立法院”內政委員會報告時，無黨籍內政委員會召委高金素梅也送暖笑說，這是我們最後一次在這溝通交流，希望你保重身體，卸任後在兩岸問題做更多探討及先鋒。邱太三也笑著回應，不會啦，若有需要還是會拜訪委員辦公室。



對於可能是最後一次到“立法院”內政委員會報告的邱太三，民進黨“立委”王美惠、黃捷一早也上前與邱太三談笑風生，即將卸任的邱太三笑容滿面，感覺得出來心情非常不錯。



賴清德日前宣布，陸委會主委將由海基會副董事長邱垂正擔任，海基會董事長由“行政院副院長”鄭文燦接掌。



“立法院”內政委員會1日邀請陸委會主委邱太三、海基會副秘書長蔡孟君就“針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為”進行專題報告，並備質詢。



即便高金素梅一開始送暖邱太三，但隨後質詢時，也肩負起“立委”為民喉舌的職責，言詞之間不假辭色，訓邱太三超過5分鐘，批評民進黨政府一直在講善意、對等的政治訴求，是不惜綁架觀光產業22萬名從業人員當作人肉盾牌、砲灰，你們的政策惡意是這22萬個家庭背負的沈重負擔！



不過，在下個質詢台後，高金素梅還是大方走向邱太三，向著這位即將卸任的陸委會主委伸出手，雙方友善地相互握手，並目送後續有公務的邱太三離開。