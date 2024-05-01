張大千題字贈匾　新竹天后宮湄洲尋根添傳奇

新竹天后宮奉祀天上聖母媽祖已超過360年。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）奉祀天上聖母媽祖超過360年的新竹天后宮，曾獲國畫大師張大千題字贈匾的天后宮原名“新后宮”，原本每年都會回福建省莆田縣湄洲島聖母廟尋根，日據時期因日人打壓，供奉神像一度暫奉民宅才獲保全，後因神像遭竊，請工匠重新打造，並完美復刻媽祖5個姊姊的神像，是台灣少數同時供奉6尊媽祖姊妹神像的天后宮。



新竹天后宮宮主林淑玲向中評社表示，根據廟方文獻紀載，六媽神像早在1661年就已被恭請抵台，初期恭奉在新竹市大同路附近，從1895年開始，神像幾乎每年都會返回湄洲祖廟尋根，但日據時期因日人打壓而中斷，直到1973年才在現址建廟，當時還獲嘉義東石笨港口港口宮題贈宮名“新后壇”，1984年又獲國畫大師張大千題字贈匾“新后宮”。



林淑玲指出，她是第三代宮主，正職在竹科大廠擔任會計，為傳承媽祖歷史文化，才接下重責大任，並在2003年將“新后宮”改名為天后宮，希望能讓更多人認識媽祖文化，每年黃曆3月23日媽祖誕辰前，新竹天后宮都會邀請其他縣市6間媽祖廟共同參與，在新竹市區徒步遶境，成為新竹市特殊的媽祖文化。