綠委吳秉叡爆被代投票　葉元之籲勿雙標

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月1日電（記者 俞敦平）針對民進黨“立委”吳秉叡缺席卻有人代替投票的事件，中國國民黨“立委”葉元之1日於“立法院”受訪時嚴厲批評，民進黨對此事的態度與過去對國民黨“立委”盧縣一的類似事件的態度有著鮮明對比，並要求民進黨以同樣的標準處理吳秉叡的代投事件。



“立法院”會昨日表決時，發生民進黨“立委”吳秉叡人不在場卻有人代投的情況發生。儘管民進黨團幹事長吳思瑤出來指出不太可能有代投的情況。但今日稍早吳秉叡本人在財政委員會有短暫受訪，也坦承他第九案並沒有參與表決。



對此，葉元之強調，他親眼目睹議事人員在吳秉叡離開座位許久後才前來移除其投票卡，這與吳思瑤的說法不符，後者聲稱議事人員會在“立委”離開後立即取走投票卡，以防止代投行為。葉元之質疑吳思瑤從始至終都在說謊，掩蓋真相，並對民進黨幹部如此輕易說謊的行為表示震驚。



葉元之進一步提到，當盧縣一的代投事件發生時，民進黨全黨上下一致譴責，將其描述為“國恥”。他援引民進黨當時的反應，包括綠委沈伯洋、林楚茵和洪申翰等人當時強烈譴責國民黨的行為，並舉行記者會表明絕不容忍作票，還要求國民黨主席朱立倫道歉。葉元之質問這些民進黨“立委”，他們是否也會對吳秉叡的代投行為持同樣態度，並是否會要求民進黨主席賴清德就此事件道歉。



最後葉元之呼籲民進黨以其檢視盧縣一的標準來處理此事，並追求事件的真相。他特別指出吳秉叡座位周邊的“立委”，包括李昆澤、黃捷、林淑芬、王正旭和蔡其昌，並要求他們就是否參與代投行為出面解釋。他強調，按照民進黨的標準，這種行為是不可容忍的，並要求相關人士公開說明情況。