綠營備戰台南市長先搶主委　陳亭妃喊要公正

陳亭妃今天舉行記者會推網路影音，加強“空戰”。（照片：陳亭妃辦公室提供） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）民進黨地方黨部主委即將在5月26日進行改選，由於主委改選牽動2026縣市首長佈局，台南市主委改選有賴清德人馬、“立委”郭國文登記，被視為是替賴子弟兵、“立委”林俊憲抬轎。民進黨“正國會”“立委”陳亭妃今天也召開“民主夥伴向前衝”社群短影音記者會，試圖打出網路“空戰”。



對於郭國文昨天表態選主委就不會選台南市長，2026台南市長初選，他個人且支持黨籍“立委”林俊憲，但身為主委會秉公處理，最終提名人選由初選民調高者出線。陳亭妃今天表示，凡走過必留下痕跡，選民都在看，再次提醒，黨主席跟黨部主委是公共財，台南需要公平、公正的黨部主委。



郭國文日前登記參選黨部主委時，台南“立委”林俊憲、林宜瑾等人到場陪同，外界認為郭國文當選黨部主委機會高。



對於是否擔心郭國文若當選主委影響台南市長初選，陳亭妃表示，大家想太多，黨部主委跟黨主席一樣是公共財，基本上是站在公平扮演輔選角色，黨員也都會監督，不用想太多。且台南市長提名在中央，不在地方，當選主委的人要思考是否真正找回黨員信任感才是最重要。



郭國文昨天接受廣播節目專訪提及，他個人比較看好跟支持林俊憲，但若擔任主委要公正，這是兩件事情。

