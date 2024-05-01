徐巧芯：藍綠誰貢獻多　人民眼睛是雪亮的

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領16位黨籍“立委”訪陸交流，取得陸方善意回應，陸續宣布13項惠台措施。但綠營不買單，發動對相關藍委的猛烈攻擊。國民黨“立委”徐巧芯今天說，包括馬英九在內的藍營，讓兩岸有實質進展，目的是希望兩岸和平。



徐巧芯強調，至於民進黨要持續用抗中保台去對抗，那是他們的選擇。但是誰對台灣人民的貢獻比較多，相信人民眼睛是雪亮的。



國民黨傅崐萁一行4月26日到28日前往大陸交流，17名藍委包括傅崐萁、羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等人，期間曾在北京和全國政協主席王滬寧會面。



而大陸在傅崐萁一行訪陸期間接連宣布13項惠台措施，包含重啟福建居民到馬祖觀光、20城市補發辦“入台證”、恢復開放台灣文旦柚進口等等。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時說，在傅崐萁一行赴陸後，相信大家期待的陸客會一團接一團的來，也希望兩岸觀光部分會開放更多。習馬會是一個高格局的會面，後續兩岸之間也開始有實質進展。



徐巧芯說，傅崐萁一行就帶來了實質進展，相信後續還會有其他相關團體前往大陸，能獲得更多實質進展。希望兩岸之間能夠和平發展、和平共處，雖然仍要備戰，但也一定要避戰。



徐巧芯強調，兩岸之間國民黨跟共產黨能互相聯繫的情況下，雖然仍有競爭，但也有合作的方向，福國利民就是大家共同心願。但民進黨要持續用抗中保台去對抗，那是他們的選擇，最終誰對台灣人民貢獻比較多，相信人民眼睛是雪亮的。