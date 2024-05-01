李國璋：兩岸關係發展在賴清德一念之間

台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月1日電（記者 盧誠輝）針對中國大陸近期對台灣釋出包括開放部分兩岸觀光旅遊與文旦銷陸等善意，台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問指出，這是大陸在520前對賴清德進行的壓力測試，未來兩岸關係的發展其實就在賴清德的一念之間而已。



李國璋今日陪同民眾黨新竹市長高虹安到新竹天后宮向媽祖祝壽，包括新竹市政府民政處長施淑婷與多位里長都到場陪同上香祈福。



李國璋表示，現在民進黨政府希望大陸能夠釋出更多的善意，但這也不應該只是大陸單方面的問題，包括開放兩岸觀光旅遊和農特產品運銷等，本來就應該是你情我願的事情，要兩岸情投意合才有辦法完成，所以這次應該只是大陸對賴清德所進行的壓力測試。



他指出，賴清德過去說自己是務實的“台獨”工作者，所以大陸也想在賴清德520上任前，測試一下賴的“台獨”金孫路線是否會貫徹？或是未來賴的兩岸政策會往中間靠攏？雖然大家現在都在拭目以待賴的520就職演說，但這一次的壓力測試已經讓賴清德露出馬腳。



李國璋強調，台灣未來兩岸政策是否能朝溫和的方向微調？或是要繼續向美國老爸這邊來靠攏？其實都在賴清德的一念之間。大陸透過這次對台灣釋出的善意就是很重要的試金石，接下來就看賴清德怎麼接球？他希望賴清德能嚴肅的審慎思考這個問題，因為賴的520就職演說，將會成為未來兩岸關係發展的重要指標。