王鴻薇談訪陸行　籲綠政府釋善意促兩岸關係

藍委王鴻薇。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月1日電（記者 俞敦平）中國國民黨黨團總召傅崐萁17人一行日前赴陸參訪，隨行的藍委王鴻薇於“立院”受訪時指出，這次訪陸團的目標有三大主題，旨在促進兩岸關係和經濟交流。這次訪陸對台灣的旅遊觀光業和服務業是有利無害的。她呼籲政府做出明智的選擇，釋放善意，以促進兩岸關係的進一步發展。



國民黨團總召傅崐萁率團出訪大陸，傅崐萁29日表示，此行順利完成“兩岸和平破冰”、“兩岸觀光全面開啟”、“台灣農漁產品拓展市場”等主要任務，是國民黨的一小步，兩岸斷線8年後的一大步，國民黨團傾聽民意，勇敢承擔，不會憂讒畏譏。



王鴻薇指出，這次訪陸團的目標有三大主題，旨在促進兩岸關係和經濟交流。首先，開放大陸觀光客來台灣旅遊，這不僅能增加旅遊業的收入，也有助於增進兩岸人民的相互瞭解。其次，是支持台灣農產品進入中國大陸市場，這對於台灣農業的發展和擴大銷售渠道具有重要意義。最後，鼓勵大陸學生來台灣學習，這不僅能提升教育交流，也能促進文化的交融。



王鴻薇強調，吸引大陸團客和自由行旅客，台灣政府應該做出最大的努力，而且範圍應該是涵蓋全島的各個縣市。王鴻薇透漏在與中國政協主席王滬寧的會談中，國民黨團提出的這些議題得到了積極的回應，對方表示願意研究並落實這些提議。



針對飽受綠委批評的僅開放福建居民赴馬祖觀光一事，王鴻薇提到以福建省作為試點開放的優勢。她指出目前台灣政府每天允許的陸客人數衹有2000人，福建省有四五千萬人口，如果能夠先從福建開始，逐步放寬對大陸團客的限制，這將是一個積極的開始。她指出，陸方承諾如果台灣政府能夠解除平潭到台灣客運直航的禁令，將更進一步開放兩岸的交流。



王鴻薇認為這次的訪陸之行對台灣的旅遊觀光業和服務業是有利無害的。她呼籲政府做出明智的選擇，釋放善意，以促進兩岸關係的進一步發展。