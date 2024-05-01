王金平6月訪陸拜廟　蕭漢俊：應很多人隨團

高雄市農會理事長蕭漢俊接受中評社訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月1日電（記者 蔣繼平）中國國民黨前“立法院長”王金平日前透露有機會將到大陸參加活動，親近王金平系統的白派、高雄市農會理事長蕭漢俊1日接受中評社訪問時表示，王金平確實有赴陸的想法，並透露主要想拜訪位於江蘇省的昆山慧聚天后宮，以及浙江省杭州的靈隱寺，初步想法已有傳達給對方，出發時間暫定6月20日，目前就看對方怎麼安排，後續會有什麼變化也還不知道，總之還要再看看。



蕭漢俊也說，王金平過去因為是“立法院長”，身分較特殊所以比較不宜訪陸，而王也很守分際，所以時任“立法院長”時就沒有赴陸，因為說真的想去也不能去。但是王金平至今對兩岸、時事議題仍很關心，現在疫情解封後時機就很適合，相信若能順利成行，絕對會帶來正面影響。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位黨籍“立委”訪陸交流，訪談後，大陸文旅部日宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，後續藍營重要人士赴陸的一舉一動也受到外界矚目。



蕭漢俊指出，昆山慧聚天后宮是大陸第一座由台商出資蓋的媽祖廟，匯聚兩岸民俗藝術，也是台商重要的信仰中心，所以王院長預計想要在此停留一天時間，隔天再出發前往杭州的靈隱寺，靈隱寺主要因濟公在此出家而聞名，也是重要的信仰中心。王過去也與濟公信仰結下深厚的因緣，因為這些緣故才會初步規畫這兩間廟，其餘行程要等對方安排，目前都還不能夠確定。