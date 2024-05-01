51勞動節　勞動黨上凱道轟民進黨無能

勞動黨、勞動人權協會等1日在凱達格蘭大道召開記者會，高喊“反壓迫、爭公義”等口號。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月1日電（記者 鄭羿菲）台灣5月1日是勞動節，勞動黨、勞動人權協會等團體成員大約70人1日在府前凱達格蘭大道召開記者會，高喊“反壓迫、爭公義”等口號，呼籲民進黨政府維持“台海和平，穩定就業大環境”！



勞動黨、勞動人權協會當場戴起蔡英文、賴清德的面具，手拿道具斧頭，表演“反對砍勞保年金”行動劇。要民進黨不要打壓勞工權益一棒接一棒，不要砍完公定假日準備接著砍勞保年金。



勞動黨、勞動人權協會、女性勞動者權益促進會、新移民勞動者權益促進會等民間團體於1日中午12點半，在府前凱道召開記者會並聯合發表聲明。勞動黨主席、新竹縣議員羅美文、副主席王娟萍、勞動人權協會總幹事王武郎等約70人出席。



勞動團體批評，五一勞動節前夕，“主計總處”公布家庭財富分配統計，台灣財富不均擴大為66.9倍，這是政府施政無能、社會制度不公的具體呈現！台灣絕大部分勞工的生活處境正在惡化中。勞工薪資所得調整遠逺追不上物價上漲，高房價更成為壓在受薪者身上的一座大山。



勞動團體呼籲，看到“台獨”分離勢力在美國干涉主義之下才是台海地區危機的不穩定根源，是台灣經濟結構無法正常合理髮展的阻礙，更成為台灣勞工穩定就業大環境的最大衝擊因素。



勞動團體要求，“兩岸一中、台海和平”應是台灣勞工的共同關切，認為衹有台海和平，台灣社會制度公平才有真正的改革條件。