藍白再聯手　通過NCC陳耀祥移送“監院”

藍白委共13人贊成臨時提案。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月1日電（記者 張嘉文）“立法院”鏡電視調閱小組日前要求通訊傳播委員會（NCC）提供有關鏡電視申設等資料，但NCC主委陳耀祥卻自行決定回函，要求調閱小組釐清是基於何項重大特定議案需行使調閱權。對此，“立法院”司法及法制、交通委員會今天在藍白“立委”合作下，以13比12的人數表決通過臨時提案，認為陳耀祥違法規避“立法院”對行政機關的監督，屬毀憲亂政的行為，破壞“憲政體制”甚鉅，應予最嚴厲譴責，並移送“監察院”。



表決前，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘一再強調，陳耀祥是在捍衛“憲政體制”，批評在野黨提出的臨時提案非常荒謬，但最終仍在中國國民黨和民眾黨“立委”合作的人數優勢下，通過該臨時提案。



“立法院”司法、交通委員會今聯席審查“通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案”，邀請現任主委陳耀祥出席並備質詢。



過程中，傅崐萁、翁曉玲等6位國民黨“立委”，以及民眾黨“立委”林國成共同提出臨時提案“針對陳耀祥主委就監督規管該會之法令惡意錯誤及扭曲解釋，屬違法且規避“立法院”對行政機關之監督，屬“毀憲”亂政之行為，破壞“我國憲政體制”甚鉅，應予以最嚴厲譴責，並移送“監察院”。”



對此，柯建銘率領民進黨“立委”發動反制，鍾佳濱、吳思瑤均質疑，該調閱小組是交通委員會成立的，且提案委員衹有林國成是交通委員會委員，應該去交通委員會提案才對，過程中爭吵不休。但會議主席、國民黨籍召委吳宗憲強調“今天是聯席會議，尊重各委員的提案”，隨後裁示進行表決，藍白共13人贊成、綠12人反對，該提案通過。



現場綠委則質疑該臨時提案應經院會決議，才可將陳耀祥移送“監院”，並要求吳宗憲應宣告該臨時提案如何執行，但吳不理，宣告繼續進行詢答程序。同為該委員會的民進黨鍾佳濱也對吳的裁示提出異議，並提案要求主席應做宣告。



委員會再就鍾佳濱之提案進行點名表決，最終贊成12票、反對14票，綠再次表決敗陣，吳宗憲隨即宣告繼續進行詢答程序，才讓現場現場衝突狀況解除。